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今年來第二波 房地產資訊網站Zillow裁員500人

記者顏伶如／綜合報導
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總部位於西雅圖的房地產資訊網站Zillow本周宣布裁員500人。示意圖。（美聯社...
總部位於西雅圖的房地產資訊網站Zillow本周宣布裁員500人。示意圖。（美聯社）

總部位於西雅圖房地產資訊網站Zillow本周宣布裁員500人，約占全球員工總數7058人的7%。這是Zillow今年以來第二波裁員，也是規模最大的一波人力裁撤。雖然房地產市場低迷，但Zillow過去這段期間持續成長，全國房地產商協會(NAR)資料顯示，第一季營收年增達18%。

Zillow Group執行長瓦克斯曼(Jeremy Wacksman)在公司部落格發文指出，這波裁員旨在確保擁有嚴謹的成本結構、提高效率，「讓合適的人留在合適的崗位」。

他表示，裁員決定反映了公司策略取得進展，以及實現大規模成長途中所面臨的現實考驗。

他說：「如果要繼續保持大規模成長，我們必須採取跟今天不一樣的工作方式。」

「房地產新聞網」(Real Estate News)報導，瓦克斯曼今年4月在房地產業界年度論壇「T3領導力高峰會」(T3 Leadership Summit)上對房產業者高層表示，Zillow員工正在接受重新培訓，以便在工作中應用人工智慧(AI)，「成效雖然微小，但正在發揮複利效應」。

Zillow並未透露旗下哪些團隊受到這波裁員影響，也未說明西雅圖總部有多少員工被裁或離職員工將獲得多少遣散費。

不過，獨立科技新聞網站GeekWire報導，根據Zillow向華盛頓州就業安全廳(Employment Security Department)申報資料，華州有91個職缺遭到裁撤，受到衝擊以主管職位為主，包括主任、資深主任與資深經理，裁員人數最多的部門為產品部、工程部，AI部門與機器學習部門也有縮減人力。

Zillow對GeekWire發表聲明說，這次裁員並不是AI驅動。

Zillow今年1月裁員200人時說，裁員原因與績效以及年度考核有關。

除了旗艦網站Zillow之外，Zillow集團旗下品牌還包括Trulia、StreetEasy、HotPads、Out East，以及經紀人軟體產品Follow Up Boss、ShowingTime與dotloop。

精華 FAQ

  • Zillow本周宣布裁員500人，約占全球員工總數7058人的7%。這也是公司今年以來第二波裁員，且是規模最大的一次人力縮減。

  • 執行長瓦克斯曼表示，裁員目的是建立更嚴謹的成本結構、提升營運效率，並讓人才配置更符合公司發展需要，以支撐未來的大規模成長。

  • 依華州申報資料，受影響者多為主管職，包含主任、資深主任與資深經理；裁員較多集中在產品部、工程部，AI與機器學習部門也有縮編。Zillow則強調這次裁員並非AI驅動。

房地產 西雅圖 裁員

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