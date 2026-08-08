美國人迎40年來最大漲薪 但部分職業漲幅幾被通膨吃掉

美國勞工獲得40年來最大幅調薪，但漲幅幾乎被通膨吃掉。圖為加州的旅遊業者要求加薪。（美聯社）

自2019年以來，一般美國民眾的收入成長速度比1980年代初以來的任何時期都快，但物價上漲的速度幾乎相當，以至於有些職業看似年收入上升，但經通膨調整後實際上是下降。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，2026年上半年一般全職員工的周薪為1250元，比疫情 前一年增加了342元，漲幅達38%。但過去七年消費成本上漲了30%，吞噬了一般員工約80%的薪資漲幅，最終每周實際能支配的金額大約只多出70元。這相當於七年內成長約6%，或每年成長不到1%。

對於一個普通家庭的預算來說，這只是微不足道的一筆錢，大約相當於一輛休旅車(SUV)加滿一次汽油的費用，或是一個精打細算的四口之家一周買菜一次所需費用的不到三分之一。此差距也解釋了從川普第一任、拜登、到川普第二任，許多民眾感受到的矛盾：薪資上漲似乎從未讓家庭預算變得更有餘裕。

在CBS分析的100個職業中，大約一半的勞工收入贏過通膨率、約四分之一與通膨率基本持平、另四分之一低於通膨率(即使帳面工資有所上漲)。這其中名列前茅的是物業、房地產、社區管委會經理(年收入5萬至7.54萬)，及法警、懲教人員、看守所管理員(4萬至6.03萬)，調整後漲幅皆有15.9%。

註冊護士和警察的年收入都約為8萬元，這七年來警察薪資在扣除通膨因素後上漲了近10%，護士經調整後幾乎沒有變化。一些傳統上收入較低的職業反而漲幅更高，如家庭看護、托育人員、餐廳服務生的薪資漲幅均超過通膨的10%以上。以服務生來說，部分原因是小費按帳單金額的固定比率計算，因此當菜單價格飆升時，小費通常也水漲船高。

郵差的薪水則出現下滑，購買力下降了約10%。郵差每年基本薪資僅調漲約1.3%，2025年1月基層員工以壓倒性票數否決了一項全國性的薪資合約草案，這也是工會自1978年以來首次推翻合約草案。

教師的情況亦不樂觀，小學和國中教師的薪資在考慮通膨因素後下降了約5%；高中教師的薪資下降幅度略大。在CBS的列表內墊底的是特教老師，年收入從5.96萬元升到6萬元，但經通膨調整後相當於下降22.5%。