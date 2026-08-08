移民簽證保證金試辦 目前最高25萬元

川普政府推出新的移民簽證保證金試辦計畫，4日起實施，遭認定資格不符的移民簽證申請人，可繳交保證金，證明自己具備足夠財力。(路透)

川普政府推出新的移民簽證 保證金試辦計畫，4日起由國務院 與國土安全部共同實施，初期適用對象為來自多明尼加共和國(Dominican Republic)的部分移民簽證申請人，未來不排除擴及其他國家。

根據新規定，曾因可能成為「公共負擔」(public charge)而遭認定資格不符的海外移民簽證申請人，可向美國公民及移民局(USCIS)繳交保證金，證明自己具備足夠財力，以重新取得移民簽證資格；保證金的金額將依個案裁量，近期案例介於10萬至25萬元之間。

華盛頓自由燈塔(The Washington Free Beacon)報導，公共負擔是指申請人因經濟能力不足，入境美國後可能會仰賴政府福利或公共援助。

國務院表示，新措施依據「移民與國籍法」(Immigration and Nationality Act)既有授權內容實施，並非新增限制，而是提供原本因財力不足遭拒簽者另一條取得簽證的途徑，讓申請人以繳納保證金的方式，證明自己具有在美生活的能力。

國務院指出，推動這項措施旨在保護美國公共福利制度，避免新移民因醫療或其他生活需求增加政府財政負擔，重申移民美國是一項特權，而非權利，申請人必須證明自己能為美國社會帶來貢獻，而不是成為納稅人的負擔。

官員表示，川普政府正恢復移民制度的一項基本原則，即移民對社會的貢獻應大於所獲取的公共資源。

這項新政策呼應川普政府與共和黨近年主張加強移民審查、減少公共福利支出的方向；支持者認為，新制度可防止缺乏經濟能力的新移民依賴政府補助，確保有限的公共援助資源優先提供給有需要的美國民眾。

華盛頓智庫「卡托研究所」(Cato Institute)統計，2023年移民共使用約4016億元福利與補助，其中非公民約1252億元、歸化公民約3101億元，但美國本土出生的公民福利使用程度，整體仍高於移民。

保守派智庫「移民研究中心」(Center for Immigration Studies)引用2024年政府資料指出，以合法移民為戶長的家庭中，有51%至少使用一項主要福利計畫，高於本土出生家庭的37%，且無論新移民或長期居留者都有類似情況。