移民簽證保證金試辦 目前最高25萬元
川普政府推出新的移民簽證保證金試辦計畫，4日起由國務院與國土安全部共同實施，初期適用對象為來自多明尼加共和國(Dominican Republic)的部分移民簽證申請人，未來不排除擴及其他國家。
根據新規定，曾因可能成為「公共負擔」(public charge)而遭認定資格不符的海外移民簽證申請人，可向美國公民及移民局(USCIS)繳交保證金，證明自己具備足夠財力，以重新取得移民簽證資格；保證金的金額將依個案裁量，近期案例介於10萬至25萬元之間。
華盛頓自由燈塔(The Washington Free Beacon)報導，公共負擔是指申請人因經濟能力不足，入境美國後可能會仰賴政府福利或公共援助。
國務院表示，新措施依據「移民與國籍法」(Immigration and Nationality Act)既有授權內容實施，並非新增限制，而是提供原本因財力不足遭拒簽者另一條取得簽證的途徑，讓申請人以繳納保證金的方式，證明自己具有在美生活的能力。
國務院指出，推動這項措施旨在保護美國公共福利制度，避免新移民因醫療或其他生活需求增加政府財政負擔，重申移民美國是一項特權，而非權利，申請人必須證明自己能為美國社會帶來貢獻，而不是成為納稅人的負擔。
官員表示，川普政府正恢復移民制度的一項基本原則，即移民對社會的貢獻應大於所獲取的公共資源。
這項新政策呼應川普政府與共和黨近年主張加強移民審查、減少公共福利支出的方向；支持者認為，新制度可防止缺乏經濟能力的新移民依賴政府補助，確保有限的公共援助資源優先提供給有需要的美國民眾。
華盛頓智庫「卡托研究所」(Cato Institute)統計，2023年移民共使用約4016億元福利與補助，其中非公民約1252億元、歸化公民約3101億元，但美國本土出生的公民福利使用程度，整體仍高於移民。
保守派智庫「移民研究中心」(Center for Immigration Studies)引用2024年政府資料指出，以合法移民為戶長的家庭中，有51%至少使用一項主要福利計畫，高於本土出生家庭的37%，且無論新移民或長期居留者都有類似情況。
此試辦計畫自4日起實施，由美國國務院與國土安全部共同推動，屬川普政府新的移民審查措施，初期先從特定國家申請人開始試行。 主要是曾因可能成為公共負擔而被認定資格不符的海外移民簽證申請人，近期個案保證金約介於10萬至25萬元，且可依個案裁量。 政府強調此舉是依既有法律授權，目的在保護公共福利制度，避免新移民增加財政負擔；支持者則認為可減少依賴補助，讓公共資源優先給美國民眾。
精華 FAQ
此試辦計畫自4日起實施，由美國國務院與國土安全部共同推動，屬川普政府新的移民審查措施，初期先從特定國家申請人開始試行。
主要是曾因可能成為公共負擔而被認定資格不符的海外移民簽證申請人，近期個案保證金約介於10萬至25萬元，且可依個案裁量。
政府強調此舉是依既有法律授權，目的在保護公共福利制度，避免新移民增加財政負擔；支持者則認為可減少依賴補助，讓公共資源優先給美國民眾。
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