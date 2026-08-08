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非裔錄取機率是亞裔3.5倍 司法部控杜克法學院招生偏袒

編譯盧炯燊／綜合報導
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杜克大學法學院遭聯邦司法部指控招生過程違反最高法院2023年一項裁決，偏袒非裔及...
杜克大學法學院遭聯邦司法部指控招生過程違反最高法院2023年一項裁決，偏袒非裔及西裔申請者。(取自杜克大學官網)

聯邦司法部指杜克大學法學院(Duke University School of Law)招生過程違反最高法院2023年一項裁決，偏袒非裔及西裔申請者，拒絕錄取同等成績的白人及亞裔申請者。但司法部暫未對此採取法律行動。

綜合福斯新聞等報導，司法部民權司助理部長迪隆(Harmeet K. Dhillon)在致杜克大學的信函裡，詳細列出對該校法學院2024及2025學年的招生調查結果，黑人申請者的錄取率是同等成績白人及亞裔的3.5倍。

調查更發現有部分獲錄取黑人申請者的法學院入學測驗試(Law School Admission Test)成績中位數，低於被拒絕的亞裔和白人申請者的成績中位數。

迪隆指杜克法學院有關做法違反了1964年「民權法」第六章禁止基於種族、膚色或原國籍的歧視，也違反了最高法院2023年一項裁決。

2023年6月29日，最高法院針對學生公平錄取組織訴哈佛一案(SFFA v. Harvard)裁定，大學招生考量種族因素是違憲，正式終止高等教育的平權行動(Affirmative Action)政策。

迪隆直指，「不同種族學生的考試成績，存在如此明顯差異絕非巧合，這種差異在SFFA裁決之後仍持續存在，證明是蓄意歧視。」

司法部的調查也發現，早在最高法院就SFFA作出裁決前，杜克大學法學院已做好各種準備，以便繼續它的招生流程，目的是「實現建立多元化學生群體的目標」。

迪倫表示，「利用『多元化』議題錄取偏好的族裔，乃是基於種族的非法歧視。」他強調司法部門會全力消除所發現的任何此類歧視，包括在法學院內。

杜克大學發言人表示該校已知道司法部的指控，「我們正認真審視該函件及其結論。大學會致力於遵守法律，並繼續以符合我們學術使命的方式行事」。法學院則說，它重視具有廣泛經歷、背景及興趣的學生，即使這些經歷及背景可能與其法律抱負沒有直接關係。

除杜克大學外，司法部此前也對耶魯大學醫學院及加州大學醫學院提出類似指控。

精華 FAQ

  • 司法部認為杜克法學院在招生過程中偏袒非裔及西裔申請者，並拒絕錄取成績相近的白人與亞裔申請者，涉嫌以種族作為錄取依據。

  • 調查顯示，2024及2025學年黑人申請者的錄取率是同等成績白人與亞裔的3.5倍，且部分黑人錄取者的LSAT中位數低於被拒絕的亞裔和白人申請者。

  • 杜克校方表示已收到指控並會審視內容，強調會遵守法律；司法部則表示將持續消除相關歧視，雖暫未提起法律行動，但不排除進一步追查。

司法部 亞裔 非裔

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