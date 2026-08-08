我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇

葛理漢胞妹投下罕見棄權票 只因法案含亡兄撫卹金

機身結構恐有裂痕 舊型波音737停飛檢修

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
FAA 6日發布適航指令，要求數百架波音737 Max客機進行結構檢查，因為部分...
FAA 6日發布適航指令，要求數百架波音737 Max客機進行結構檢查，因為部分較舊型號的波音737客機的前方右側服務門結構加固層發現裂痕。(路透)

聯邦航空管理局(FAA)6日發布適航指令，要求數百架波音(Boeing)737 Max客機進行結構檢查，因為部分較舊型號的波音737客機的前方右側服務門、靠近餐點準備區的結構加固層發現裂痕。

這項新指令適用737 Max 8、737 Max 9及737-200等機型，影響美國國內471架、全球1429架客機。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，Max機隊目前尚未發現裂痕，但FAA希望在小問題變成安全隱患之前，設置強制檢查時間表，及早發現潛在問題並修復。

FAA指出，裂痕出現在俗稱「熊皮帶」(bear strap)的結構上，這是用以強化艙門與緊急出口周圍的結構。

隨著時間推移，起降時產生的應力可能導致艙門角落附近出現裂縫。

FAA這道適航指令自9月10日起生效，除了加強檢查「熊皮帶」之外，也將檢查連接駕駛艙與機尾之間的機身外殼。

FAA的指令中表示，若裂痕未被及時發現，恐導致「主要結構元件無法承受極限載荷，進而影響飛機整體結構的完整性」，但該指令同時指出，要求的檢查措施與合規審查時間「提供了可接受的安全水準」。

國會山莊報(The Hill)報導， 波音回應表示，早在2019年就已通知營運737次世代(737 Next Generation)機型的單位並提供「詳細的檢查指引」，而FAA則已在2021年將該檢查列入強制性適航指令。

波音強調，Max機隊目前沒有發現裂痕問題，但由於該機型與次世代機型設計及製造流程相似，遂於2024年將檢查範圍擴大至737 Max機隊，同時分析此問題，以防止未來機型再度出現類似狀況。

美國主要營運737客機的「西南航空」(Southwest Airlines)表示，正在審視FAA的適航指令，並將依照FAA規定的時程完成受影響飛機的檢查。

精華 FAQ

  • FAA指出，部分較舊型號737在前方右側服務門附近的結構加固層發現裂痕，若未及早處理，可能影響機體承受極限載荷的能力，因此先行要求強制檢查。

  • 新指令適用737 Max 8、737 Max 9及737-200等機型，影響美國國內471架、全球1,429架客機，並自9月10日起生效，需依時程完成檢查。

  • 波音表示早在2019年就已提供737 Next Generation檢查指引，2024年再把範圍擴大到737 Max；西南航空則說正在審視指令，並會依FAA時程完成檢查。

波音 哥倫比亞

上一則

司法部控杜克大學法學院招生偏袒非裔 錄取率是亞裔3.5倍

下一則

逾7成聚餐代墊拿不回 Z世代噩夢 近半因社交負債

延伸閱讀

波音737 MAX系列接連空難後 隔了7年再有新飛機獲認證

波音737 MAX系列接連空難後 隔了7年再有新飛機獲認證
川普搭直升機與客機離太近？「未達安全標準」FAA調查

川普搭直升機與客機離太近？「未達安全標準」FAA調查
空軍一號改裝成本增 波音第2季虧近4.3億元大於預期

空軍一號改裝成本增 波音第2季虧近4.3億元大於預期
川普搭乘總統直升機 華府機場未保持安全距離 險傳飛安事故

川普搭乘總統直升機 華府機場未保持安全距離 險傳飛安事故

熱門新聞

葡萄牙波圖（Porto）。（美聯社）

美國生活開銷太貴 婦人遠赴葡萄牙退休迄今已5年

2026-08-04 12:14
圖為維吉尼亞州亞歷山大市，每年聖誕節會在老城區的亞歷山大濱水區舉辦「滑水聖誕老人」表演。(路透)

住進美國才知道 華人曝5大文化衝擊：便利沒了 卻換到其他

2026-08-01 19:55
愛達荷州雙瀑市8月1日下午發生槍擊案，一名槍手在當地一家連鎖的In-N-Out漢堡店附近開火。(美聯社)

市民持槍迎戰AR槍手 助愛達荷In-N-Out漢堡店眾人逃生

2026-08-02 09:18
司法部正採取行動撤銷25名歸化公民的國籍。（歐新社檔案照）

司法部再尋求剝奪25人美國籍 包括安排假結婚的台灣人

2026-08-05 12:21
有不少華人支持德州生活，認為當地房價較低、居住空間更大、生活壓力相對小。示意圖。(路透)

搬到德州才發現最懷念的還是加州 留學生嘆：生活突然莫名失落

2026-08-02 19:55
全國新房中位價已低於二手屋轉售中位價，「這是歷史上第一次發生這種情況」。(歐新社)

新建屋比二手房便宜 美國房市50年來首見

2026-08-03 12:44

超人氣

更多 >
網評10大軍裝美男 陳偉霆第六、張凌赫只拿季軍 冠軍經典造型難超越

網評10大軍裝美男 陳偉霆第六、張凌赫只拿季軍 冠軍經典造型難超越
華男買下紐約豪宅 3年後才驚覺竟是蜘蛛人的家

華男買下紐約豪宅 3年後才驚覺竟是蜘蛛人的家
全款買房、孩上興趣班…華人4種習慣 美國人卻驚呼「你很富」

全款買房、孩上興趣班…華人4種習慣 美國人卻驚呼「你很富」
水煮綠花椰菜沒味道？加入亞洲一常見調味料風味立刻提升

水煮綠花椰菜沒味道？加入亞洲一常見調味料風味立刻提升
川普不死心…白宮致函庫克要回應「總統正考慮將妳撤職」

川普不死心…白宮致函庫克要回應「總統正考慮將妳撤職」