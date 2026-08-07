極端熱浪襲歐美… 德國已死逾萬人 10年新高

歐洲面臨一波波熱浪，圖為柏林車站裡的看板提醒旅客，可能會有超過攝氏40度(華氏104度)的高溫。（新華社）

熱浪 持續影響歐美國家，極端高溫改變美國人的生活及活動；德國 今年至少1萬1900人「熱死」，刷新10年新高紀錄。

美80%受訪者：電費飆高 68%：影響外出活動

美聯社與NORC公共事務研究中心(AP-NORC)上月23日到27日訪問1165名成人，詢問極端高溫影響出遊計畫、電費支出、睡眠品質及家庭戶外活動的情況，結果發現受影響的程度明顯較前年7月時高，尤其是西部與中西部居民感受尤其深刻。

亞利桑納州 土桑市(Tucson)的退休護士艾麗莎·布拉卡蒙特(Elisa Bracamonte)表示，「感覺至少有攝氏5度到6度的差異（華氏約升9-11度），每年夏天都更熱。」

布拉卡蒙特表示，為避開高溫炎熱的天氣，她提早到清晨5時出門散步。

民調顯示，約80%受訪者表示，電費受高溫影響而飆高，多於前年的69%。

伊利諾州卡荷起亞高地(Cahokia Heights)居民威廉斯(Daemien Williams)說：「最近三、四年的電費幾乎翻倍。」

另有42%的受訪民眾表示，旅行計畫受高溫影響，較前年的26%大幅增加；約68%民眾則表示，自己或家庭戶外活動受影響，高於前年的57%。

伍德威爾氣候研究中心(WCRC)科學家珍妮佛·法蘭西斯(Jennifer Francis)說：「致命熱浪在西部、中西部等多地更頻繁、劇烈且持久。」

義大利27城市列入「紅色警戒」

不只美國，歐洲多國本周同樣遭受強烈熱浪侵襲；義大利衛生部6日將全國27座受監測城市全數列入「紅色警戒」，這是該國今年首次全境同步發布最高等級警報，當局呼籲民眾避免在正午時段外出並補充水分。

羅馬在臺伯河(Tiberis)河畔設置免費的「城市海灘」供民眾消暑，當地人羅基(Claudio Rocchi)說，「這是很棒的措施，尤其在炎炎夏日，泡水降溫非常重要」。

斯洛伐克5日測得攝氏42.2度，奧地利則觀測到攝氏41.2度高溫，分別刷新該國高溫紀錄。

斯洛伐克最大的水力發電廠因多瑙河(Donau)水位過低，不得不關閉八座渦輪機中的七座；匈牙利唯一的核電廠則因缺水降溫，發電量降至正常水準約10%。

德國萊茵河(Rhein)等河流水位持續下降，內河航運與物流業面臨嚴峻挑戰；法國東南部瓦爾省(Var)山區野火延燒逾60平方公里，改寫當地數十年來最大林火規模記錄。

75歲以上長者受高溫影響最大

德國科赫研究所(Robert Koch Institute)6日發布報告指出，截至7月26日，德國今年以來已約1萬1900人死於高溫相關原因，超越2016年以來任何一年的全年紀錄；6月以來，德國多地氣溫罕見逼近攝氏40度（104°F），尤以75歲以上長者受高溫影響最大。