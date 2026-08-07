50歲以上適用…FDA批准信使RNA流感疫苗 可望很快問世

FDA已核准一種適用於50歲以上長者的新型流感疫苗mFlusiva，可望很快在部分零售商上架問世。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： FDA批准莫德納mRNA流感疫苗，適用50歲以上族群。

FDA批准莫德納mRNA流感疫苗，適用50歲以上族群。 重點二： mFlusiva研究顯示，流感病例較常見疫苗減少27%

mFlusiva研究顯示，流感病例較常見疫苗減少27% 重點三：疫苗可快速更新應對變異，65歲以上亦獲加速批准。

疫苗 製造商莫德納公司(Moderna)5日晚間表示，食品藥物管理局(FDA )已批准一種適用於50歲以上長者的新型流感疫苗 ；這款疫苗mFlusiva，是首先採用與對抗新冠疫情相同的信使RNA(mRNA)技術生產的流感疫苗，可望很快在部分零售商上架問世。

秋季疫苗接種季即將到來，各品牌流感疫苗開始陸續抵達藥局。目前美國有多種流感疫苗可供選擇，其中包括三種專門推薦給65歲以上長者族群的疫苗，但每年仍有數萬國人死於流感；老年人是流感高危險群之一。

美聯社報導，流感疫苗必須每年更新，以更理想匹配流行病毒株。信使RNA技術曾獲諾貝爾獎，以此技術生產的疫苗，比其他類型的疫苗生產速度更快。專家表示，如果流感病毒出現變異，需要緊急配製新疫苗，這款新型疫苗或許能派上用場。

總部位於麻州劍橋市的莫德納公司表示，一項針對4萬名受試者的研究發現，與接種其他常見流感疫苗的人相比，接種這款信使RNA技術新疫苗的人群，流感病例減少了27%。

FDA已根據此研究，批准mFlusiva新疫苗用於50至64歲族群。至於65歲以上人群，FDA則根據一項規模較小的研究，批准加速使用信使RNA技術疫苗；該研究顯示，與現有針對老年人的高劑量疫苗相比，mFlusiva能產生更強的免疫反應。莫德納公司同時也在進行補充研究。

莫德納公司的數據顯示，雖然該疫苗確實會引起一些暫時性反應，包括注射部位疼痛、發燒、頭痛、疲倦和全身痠痛等，但並未出現重大安全問題。這些反應的發生率略高於市面上的其他流感疫苗。

今年稍早，曾有過一場圍繞mFlusiva藥物而展開的罕見公開爭論；當時一位FDA高層官員否決了莫德納的新疫苗申請，顯示在衛生部長小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)領導下，FDA對疫苗審查力度加大。幾天後，莫德納公司公開質疑這項決定；後來，FDA改變了立場；6月，FDA獨立顧問小組一致建議批准疫苗。

莫德納公司的新型流感疫苗mFlusiva，是首先採用與對抗新冠疫情相同的信使RNA(mRNA)技術生產的流感疫苗，(莫德納製藥廠官網)