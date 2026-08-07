沙門氏菌感染擴散27州 餐廳停用、下架墨西哥辣椒

新一波沙門氏菌疫情已擴散到27州，經調查發現，感染源頭是墨西哥錫那羅亞州(Sinaloa)一家農場種植的墨西哥辣椒(Jalapeño)。疫情調查受訪的191確診患者中，有177人曾在包括Chipotle Mexican Grill和Qdoba等墨西哥餐廳用餐。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 沙門氏菌疫情已擴散至27州，累計至少345人感染。

沙門氏菌疫情已擴散至27州，累計至少345人感染。 重點二： 感染源頭追查為錫那羅亞州農場種植的墨西哥辣椒。

感染源頭追查為錫那羅亞州農場種植的墨西哥辣椒。 重點三：Chipotle與Qdoba已下架產品，餐廳不再列為風險場所。

聯邦公衛官員稱，沙門氏菌 疫情已擴散到27州，經調查發現，感染源頭是墨西哥 錫那羅亞州(Sinaloa)一家農場種植的墨西哥辣椒(Jalapeño)。

通報數據顯示，目前全美至少345人因感染墨西哥辣椒相關的沙門氏菌而生病，擴及27州，其中大部分病例發生在明尼蘇達州 和科羅拉多州。所幸尚無死亡病例，但已有36人住院治療。

疾病防治中心(CDC)5日表示，經查，造成感染的墨西哥辣椒是由美國大型新鮮蔬果批發經銷商Coast Citrus Distributors公司運入美國。該公司已召回這些辣椒，並通知包括知名墨西哥連鎖餐廳在內的客戶。

食品藥物管理局(FDA)表示，疫情調查受訪的191人中，177人(占93%)表示，他們6月14日至7月14日間曾在墨西哥風味餐廳用餐，包括Chipotle Mexican Grill和Qdoba。

Chipotle Mexican Grill於4日表示，部分餐廳已停用墨西哥辣椒；Qdoba隔日表示，已主動將墨西哥辣椒從所有餐廳下架。

CDC官員聲明稱，這兩家連鎖餐廳已採取措施從撤除相關受染產品，因此不再被視為這一波疫情對消費者構成風險的場所。

食藥局正在調查是否有受染墨西哥辣椒流入超市。衛生官員表示，該機構將在官網的召回頁面公布更多措施。

全美每年約135萬人感染沙門氏菌，感染源包括黃瓜、雞蛋、未經巴氏消毒的牛奶、新鮮羅勒、壁虎和被當作寵物的鬃獅蜥(bearded dragons)等。

接觸沙門氏菌後數小時或數天內，感染者可能出現腹瀉、發燒和胃痙攣等症狀，病情通常持續四到七天，多數患者無需治療即可康復。

CDC稱，幼兒、退休人士和免疫系統較弱的人較容易感染生病。

總部位於加州紐波特海灘(Newport Beach)的Chipotle餐廳股價4日暴跌近10%後一直未見回升。受到全美通膨影響，Chipotle等許多速食連鎖餐廳的中低收入顧客客流量減少，近期食源性疾病的相關新聞報導更添負面影響。