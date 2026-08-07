大又美法生效後 1800萬學童恐失免費午餐

川普政府「大又美法」針對「補充營養援助計畫」進行改革，將影響學校免費供餐計畫；今年秋天新學年起，全國約有1830萬名學童可能失去學校供應的免費午餐。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 大又美法調整SNAP規則，恐影響學校免費午餐資格。

大又美法調整SNAP規則，恐影響學校免費午餐資格。 重點二： 智庫估計約1830萬名學童，可能失去免費學校午餐。

智庫估計約1830萬名學童，可能失去免費學校午餐。 重點三：佛州案例顯示資格縮減，邁阿密戴德郡已減供餐。

食品及公共政策專家稱，共和黨 提出並通過的「大又美法」(One Big Beautiful Bill Act)減稅法案，針對SNAP(補充營養援助計畫，俗稱「糧食券 」)進行改革，將影響學校免費供餐計畫；今年秋天新學年起，全國學童獲得免費午餐的機會可能會減少。無黨派智庫城市研究所(Urban Institute)分析顯示，全國約有1830萬名學童可能失去學校供應的免費午餐。

無黨派智庫美國進步中心(Center for American Progress)估計，有兩個孩子的普通家庭，如果沒有免費午餐，本學年可能需要額外支出2200元伙食費用。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，無黨派機構「預算與政策優先研究中心」(CBPP)估計，大又美法生效後，已有450萬人失去「糧食券」資格，其中包括150萬名兒童。

學童家庭若有「糧食券」將自動獲得免費學校午餐資格，若學區 內領取糧食券的兒童人數減少，可能導致學區無法符合「社區資格認定」(Community Eligibility Provision，CEP)。2010年「健康無飢餓兒童法」(Healthy, Hunger-Free Kids Act)允許符合CEP規定的高貧困率學校，為全校學生提供免費餐食，學生無須個別申請。

CBPP分析指出，大又美法去年7月簽署生效後，佛州符合SNAP資格人數減少近20%。由於許多學校不再符合CEP資格，邁阿密-戴德郡學區(Miami-Dade School District)上月23日宣布縮減免費餐點計畫，無法再為所有學生提供免費早餐和午餐。

邁阿密-戴德郡學區營運長迪亞茲(Luis Diaz)告訴邁阿密先驅報(Miami Herald)，過去四年，該學區約有400所學校全部免費提供午餐。但接下來只有大約121所學校可以繼續透過CEP供應免費午餐。學區將設立30天寬限期，繼續免費提供所有午餐；寬限期結束後，每名學生每餐將支付4.20元。迪亞茲說：「我們正竭力設法減輕明年的費用衝擊，因為過去四年都沒有這項費用。」

美國學校營養協會(School Nutrition Association)媒體關係主管普拉特-赫夫納(Diane Pratt-Heavner)警告，明年可能會有更多學童面臨失去免費校餐的風險。

川普政府「大又美法」針對「補充營養援助計畫」進行改革，將影響學校免費供餐計畫；今年秋天新學年起，全國約有1830萬名學童可能失去學校供應的免費午餐。（美聯社）

川普政府「大又美法」針對「補充營養援助計畫」進行改革，將影響學校免費供餐計畫；今年秋天新學年起，全國約有1830萬名學童可能失去學校供應的免費午餐。（美聯社）