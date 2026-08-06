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華裔資深新聞主播董愷悌 一生未抽菸卻罹肺癌

記者胡玉立／綜合報導
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現年76歲的紐約著名華裔新聞主播董愷悌在社群媒體貼文表示，自己罹患第一期肺癌，已...
現年76歲的紐約著名華裔新聞主播董愷悌在社群媒體貼文表示，自己罹患第一期肺癌，已接受腫瘤切除手術，目前在家康復中。(Kaity Tong Facebook)

現年79歲的紐約著名華裔新聞主播董愷悌(Kaity Tong)曾於2023年12月在社群媒體Instagram貼文表示，從不吸菸的她被診斷出罹患第一期肺癌。她建議像她一樣不吸菸的亞裔女性，去找醫師做檢查。

董愷悌抗癌已經痊癒，5日宣布退休時提及健康也是原因之一。

董愷悌2023年的貼文寫道：「我有消息要分享。我最近被診斷出患有肺癌。而我，一輩子都不吸菸！」她表示，在診斷之前自己沒有任何症狀；「在一次特別嚴重的感冒後，我透過例常胸部X光檢查，發現得了癌症。」

董愷悌自1992年以來一直在紐約市的Pix 11新聞台工作；當時擔任該台下午5時和晚上10時周末新聞主播。

她表示，她已在斯隆凱特琳紀念醫院(Memorial Sloan Kettering)接受腫瘤切除手術，已經康復。

董愷悌表示，這類診斷對她的族裔來說其實很常見，她希望自己的案例能對其他人有所啟發。

董愷悌之母為董孔令和女士，孔子的第76代嫡孫，1922年11月18日生於山東濟南，2021年5月 31日在於馬利蘭州去世，享年99歲。

董愷悌寫道：「醫師告訴我，這種診斷在亞裔愈來愈常見，尤其是不吸菸女性。那就是我；也許那就是你。這是我分享這件事的原因。」「如果你也符合這種情況，即使你沒有任何症狀，我也強烈建議你與醫師談談，確定你是否應該接受檢查。」

董愷悌說：「如果我的經驗可以鼓勵符合這種情況的人進行檢查，從而盡早發現，我會很感激。」

她還表示，「我現在已經沒有癌症了；不需要做化療或放療；而且，復發可能性非常低。」

談到自己康復的過程，她說：「康復得很緩慢但也很穩定，主要是要讓呼吸恢復正常，幫助肺的其餘部分彌補一側肺葉的損失。就像是嬰兒學步那樣。」

董愷悌多次獲得艾美獎，2018年被美國國家電視藝術與科學學院(National Academy of Television Arts and Sciences )授予「理事主席艾美獎」(Governor's Emmy Award)，以表彰她「40年來以正直和同情心報導新聞」。

精華 FAQ

  • 她在一次特別嚴重的感冒後，透過例行胸部X光檢查意外發現肺癌；在診斷前她沒有任何症狀，因此提醒民眾定期檢查很重要。

  • 董愷悌表示，她已在斯隆凱特琳紀念醫院接受腫瘤切除手術，現在已經沒有癌症，不需要化療或放療，且復發可能性很低。

  • 她特別希望不吸菸的亞裔女性注意，因為這類肺癌診斷在族裔中愈來愈常見；若符合情況，即使沒症狀，也應與醫師討論是否需要檢查。

華裔 亞裔 紐約市

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