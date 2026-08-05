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劉美賢「跨性」弟弟 稱霸加州高中女子運動賽事

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劉美賢「跨性」弟弟 稱霸加州高中女子運動賽事

編譯彭馨儀／綜合報導
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奧運滑冰金牌選手劉美賢的弟弟Jaylin Liu被媒體爆出是跨性別選手。(取自@...
奧運滑冰金牌選手劉美賢的弟弟Jaylin Liu被媒體爆出是跨性別選手。(取自@jaylnn_liuu IG帳號)

奧運花滑名將劉美賢(Alysa Liu)的弟弟劉傑林(Jaylin Liu，音譯)被披露是跨性運動員，稱霸加州女子高中體育賽事。

紐約郵報(New York Post)引述加拿大線上媒體Reduxx報導，劉傑林在轉性並認同自己為女性前原名約書亞(Joshua)。他目前代表加州奧伯尼高中(Albany High School)與艾塞利托高中(El Cerrito High School)參加田徑(track and field)、女籃(girls' varsity basketball)及極限飛盤(ultimate frisbee)等項目。

劉傑林在田徑賽場表現尤其出色，包辦奧伯尼高中今年所有女子200與400公尺賽事冠軍，更在5月3縣體育聯盟(Tri-County Athletic League)總決賽奪冠。2025年賽季他8次摘金，並獲3縣體育聯盟新生與2年級錦標賽(Frosh-Soph Championship)200公尺金牌。

但跨性選手參賽引發女子體育團體強烈關切。「女子運動獨立委員會」(ICONS)發言人瑪希．史密斯(Marshi Smith)表示，「劉家代表2種完全相反的力量，一是女子運動的巔峰，另一方面是對運動誠信構成威脅，」史密斯指出，劉美賢的成就源於多年的辛勤付出，她弟弟的個人野心卻可能損害女孩賴以發展的公平比賽途徑。

賽事紀錄網站HeCheated指出，允許男性參加女性項目的規則，常讓像劉美賢這樣擁有男性家庭成員的女運動員陷入兩難。

劉傑林曾與父親劉俊(Arthur Liu)一同觀看就讀洛杉磯加州大學(UCLA)的劉美賢，在米蘭冬奧拿下女子單人滑與團體賽2面金牌。

劉傑林轉性消息曝光之際，正值川普政府針對跨性運動員參與女子賽事進行打壓。劉美賢曾在接受KARE 11電視台採訪時委婉指出，「我關心我們的國家在做什麼，我認為關注政府的缺失也很重要。」

但不少職業女運動員如國家女子職籃(WNBA)球員坎寧安(Sophie Cunningham)等人，卻支持限制措施，以保護年輕女孩免於與生理男性(biological men)同場競技。

精華 FAQ

  • 新聞重點是劉美賢的弟弟劉傑林，被指為跨性運動員並參加加州女子高中賽事。由於他在女子項目屢獲佳績，進而引發外界對比賽公平與性別規則的爭論。

  • 報導指出，他代表奧伯尼高中與艾塞利托高中參加田徑、女子校隊籃球及極限飛盤等項目，其中以田徑最突出，包辦今年多場女子200與400公尺冠軍。

  • 女子體育團體認為跨性選手參與女子賽事可能削弱競賽公平，讓女孩失去平等機會；同時這也碰上川普政府打壓相關參賽政策，使事件成為美國性別與體育政策的焦點。

加州 劉美賢 奧運

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