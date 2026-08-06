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涉薪資性別歧視 瓦薩學院付500萬和解84名女教授

記者胡玉立／綜合報導
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位於紐約上州波基普西市(Poughkeepsie)的瓦薩學院(Vassar College)日前同意支付全校84名女性正教授500萬元和解金，以了結5名女教授2023年提起的薪資性別歧視集體訴訟。和解協議還要求這所私立文理學院實施薪酬透明措施，未來3年內提高教職員薪資、評估和晉升透明度，並進行年度薪酬公平性審計。和解案尚待法院批准。

五位現任和前任女性教授2023年8月向紐約聯邦法院提出該集體訴訟，控告瓦薩學院存在系統性的性別歧視，不僅女性教職員晉升緩慢，薪酬也低於男同事。

她們聲稱，2008年起，女教授們就持續向校方管理階層提出學校存在薪資性別歧視的相關問題，校方卻未予處理，違反1964年民權法第7章及紐約州「同工同酬法」和「人權法」。

當年，5位教授的訴訟很快得到36位女性正教授及榮譽教授連署支持，其他男性正教授、女性副教授、學生和畢業生也公開表態支持。

2024年9月，美國地區法官西貝爾(Cathy Seibel)駁回瓦薩學院提出的駁回原告同工同酬訴訟動議。雙方進入調解程序，最後達成和解。

代表5位原告的平權倡議組織(Equal Rights Advocates)訴訟主任、原告共同律師本多爾(Catherine Bendor)表示，「這項和解舉措體現了瓦薩學院女教職員多年的努力，她們先是私下爭取，後來訴諸法庭，試圖消除瓦薩學院長期以來校方明知存在的薪資性別差距。」

本多爾並指出，「此案對女性教授和同事意義重大，對所有未來的女教授也同樣重要。希望擬議的和解條款及此次訴訟的經驗，可促使瓦薩學院適當認可所有女性教職員的貢獻。」

瓦薩學院發言人布德羅(John Boudreau)接受媒體Times Union採訪時，提到7月31日校董會主席莎倫·張(Sharon Davidson Chang)向全校發布的聲明。該聲明宣布了和解協議並指出，該學院已於2023年開始聘請第三方薪酬分析公司，進行年度薪酬審計。

精華 FAQ

  • 瓦薩學院同意支付500萬元和解金，對象是全校84名女性正教授。這是為了了結5名女教授於2023年提出的集體訴訟，和解案仍待法院批准。

  • 她們指控校方長期存在系統性性別歧視，包括女性教職員晉升較慢、薪酬低於男性同事，且自2008年起多次反映卻未獲妥善處理。

  • 協議要求瓦薩學院實施薪酬透明措施，未來3年提高教職員薪資、評估和晉升透明度，並每年進行薪酬公平性審計，顯示制度改善是重點。

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