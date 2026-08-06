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資深華裔主播董愷悌宣布退休 新聞生涯逾半世紀

編譯陳韻涵／綜合報導
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現年79歲的著名華裔新聞主播董愷悌，4日在社群媒體貼文表示，將於月底退休，結束超...
現年79歲的著名華裔新聞主播董愷悌，4日在社群媒體貼文表示，將於月底退休，結束超過五十餘年的新聞生涯。(取自Kaity Tong臉書)

紐約PIX11新聞台資深華裔主播董愷悌(Kaity Tong)4日宣布退休，這位指標性人物將於8月30日主持完最後一次新聞節目後正式告別螢光幕，結束她逾半世紀且獲獎無數的新聞生涯。

新聞日報報導，現年79歲的董愷悌自1992年起加入PIX11，主持周末晚間5點及10點新聞，至今已超過34年；在此之前，她曾在美國廣播公司(ABC)旗下WABC電視台服務10年。

坦言累了：好好放鬆一下

論及退休原因，董愷悌坦言「我累了」，並表示「我這輩子基本上都在做這份工作，加起來整整50年，現在是時候做點別的事，讓自己好好放鬆一下了」。

她近年有過不少健康問題，「我真的無法用言語形容自己有多麼感激觀眾，以及他們一路陪伴我走過人生高低起伏所給予的支持。我經歷過一些相當重大的人生事件，而我也都與他們分享了。」

至於她口中的「大腸那件事」(指她2018年罹結腸炎)，如今已經成為過去。她表示，2023年的肺癌目前已經痊癒，「但我餘生仍必須每年接受一次掃描檢查。」

總編梅森：她是傳奇人物

董愷悌可說是華人及美國人最熟悉的面孔之一，超過半世紀堅持在新聞崗位上。紐約郵報報導，PIX11執行總編梅森(Patrick Mason)發布聲明中，形容董愷悌是「記者、主播、偶像、傳奇人物、朋友、導師」。

梅森表示，「在WPIX電視台工作逾34年後，董愷悌選擇在8月底迎接她應得的退休生活；在紐約市，每個人都會立刻把PIX11與董愷悌聯想在一起，她是這個瞬息萬變產業中的重量級名字」。

董愷悌形容自己漫長的職業生涯是「一場美麗的意外」。

董：我快80歲了 是時候了

她說：「因為我對自己做過的每一件事都感到非常滿意，至少大部分時間是如此。很難用言語形容我現在的心情，因為心裡有一部分會想：『或許我是不是犯了錯？』但我並不這麼認為。我心懷感激，一直把自己看作是做好本分、完成工作，而且大多數時候都能從中獲得樂趣的人。是的，由於周末越來越常被體育賽事轉播取代，我們的節目也愈來愈常停播，所以已經不像從前了。不過，我快80歲了，是時候(退休)了。」

談到退休後的生活，她表示：「我會花更多時間待在日本東京，我的兒子Philip Long在那裡生活和工作。他有一半華人、一半威爾斯人的血統，從12歲起就對日本的一切充滿興趣。我也會花更多時間旅行，繼續做我原本就喜歡做的事——去看舞台劇，並和朋友到優秀的餐廳享受美食。」

董愷悌在中國青島市出生，祖籍浙江；她的伯祖父董顯光是外交官，父親董紹基曾是東方海外集團派駐華府的代表，母親孔令和為孔子第76代孫女。

董愷悌4歲時隨父親從台灣赴美，在華府成長，先後取得賓州布林莫爾學院英語文學學士學位，以及史丹福大學東亞文學碩士學位；她主修中日研究，並在史丹福擔任博士候選人期間，因緣際會進入新聞業，未完成博士論文。

董愷悌的職涯始於1970年代舊金山KPIX電視台記者一職，1981年加入紐約WABC電視台，擔任記者兼周末新聞主播，之後與知名主播史奈德(Tom Snyder)搭檔主持晚間新聞，成為紐約首位主持晚間新聞的亞裔主播，也是WABC歷來第三位女主播。

WABC於1991年改組，她轉往WPIX，最初主持平日晚間10點新聞，之後轉到周末新聞崗位，一直主持下午5點與晚上10點的新聞節目至今。

精華 FAQ

  • 她宣布將在8月30日主持完最後一次新聞節目後正式退休，結束長達半世紀以上的新聞工作生涯，也為她在PIX11的34年歲月畫下句點。

  • 董愷悌自1992年加入PIX11，至今超過34年；在此之前，她還曾任職ABC旗下WABC電視台10年，整體新聞資歷合計已超過50年。

  • 她表示退休後會花更多時間待在東京陪伴兒子Philip Long，也會增加旅行、看舞台劇，並和朋友一起到好餐廳享受美食，做自己喜歡的事。

華裔 退休

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