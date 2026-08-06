全國400萬兒童 肩負照顧長輩責任---上學機率少8% 成績相對較差

全國大約400萬名兒童負責照顧家中老人、病人或身心障礙成員。(示意圖，美聯社)

紐約時報 雜誌(New York Times Magazine)5日報導，根據「樂齡會」(AARP)與「全國照護聯盟」(National Alliance for Caregiving)共同公布的2025年報告，全國大約400萬名兒童負責照顧家中老人、病人或身心障礙成員。

住在亞特蘭大 郊區的15歲女孩伊莎貝拉·羅賓遜(Isabella Myricle Robinson)便是一例，她的母親羅莎·賽達(Rosa Seda)患有乳癌，癌細胞 轉移到大腦後兩度接受腦瘤手術，三名已成年的兄姊都在外地，其中兩人正在服役，多年前已離婚的父親在外地工作，回來探視羅莎時睡在公寓客廳。

伊莎貝拉受訪時說，從14歲開始照顧健康狀況一路走下坡的母親。母親切除右乳之後，伊莎貝拉為了幫忙母親清理排除組織液的導管而翹課，動手清理時常常擔心一不小心害管子掉出。

伊莎貝拉幫母親洗澡、更換繃帶，早晚整理母親的藥品，在浴室噴灑來舒(Lysol)消毒劑以免母親感染。

「樂齡會」與「全國照護聯盟」估計全國有400萬名兒童肩負照顧長輩的責任，隨著社會人口結構改變，這個數字未來可能進一步推高。戰後嬰兒潮世代如今紛紛邁入居家生活需要有人協助的階段，房價走高則讓不少美國人變成多代同堂的家庭環境。

醫療系統為民眾帶來越來越多壓力，財務因素使得住院時間縮短，以前在病房提供的照護服務，如今改成回家療養。

非營利照護組織「呼籲關懷」(Call for Caring)創辦人、護理師米雪兒·波爾登(Michelle Bolden)說，病人出院時，家屬對於如何照顧病人缺乏資源，例如怎麼處理導尿管、傷口或胃造口管。

居家照護員時薪通常不到17元，其中近三分之一勞工是移民，勞工部估計每年約有76萬6000個職缺。在資源不足的情況下，照護責任就落在同住一個屋簷下的家人，包括孩子。肩膀照顧責任的孩子與成年人不同，無法獲得州政府或聯邦資源，這些孩子的需求遭到忽視，幾乎無處求助。

以全國範圍來看，必須照顧家人的青少年當中，有在上學的機率比其他孩子少了8%，就算上學成績也相對較差，成年之後教育程度較低。