CDC主任空缺長達1年 參院表決通過施瓦茲接掌

參院5日表決通過人事案，確認由艾瑞卡．施瓦茲出任聯邦疾病防治中心主任。(美聯社)

參院 5日表決通過人事案，確認由前副公共衛生署長(deputy surgeon general)艾瑞卡．施瓦茲(Erica Schwartz)出任聯邦疾病防治中心(CDC )主任。這也是CDC歷經1年人事動盪後，首度迎來常任首長。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，施瓦茲曾於川普首任內擔任副公共衛生署長，也曾任海軍軍醫及海岸防衛隊(US Coast Guard)醫官。自2025年8月衛生部長小羅勃．甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)開除上任29天的摩納瑞(Susan Monarez)後，CDC由多名代理主任掌理。近期則由兼任國家衛生研究院(NIH)院長的巴塔查雅(Jay Bhattacharya)代理。

施瓦茲將全面監督全美公共衛生應變機制，包括審核疫苗接種建議及控制疫情爆發。目前她要接手多項嚴峻考驗，包括面臨創35年來新高的麻疹(measles)危機，以及與生菜絲相關的環孢子蟲(cyclosporiasis)疫情。專家指出小甘迺迪 的言論與政策加劇民眾對疫苗的猶豫，重塑公眾信任將是重要課題。

儘管施瓦茲被視為較傳統的常規人選，但她在上月的參院聽證會上對小甘迺迪爭議立場的迴避態度，一度引發部分公共衛生專家與倡議團體「國家公共衛生聯盟」(National Public Health Coalition)的質疑。

參院衛生教育勞工與退休金(HELP)委員會主席、共和黨籍醫師參議員卡西迪(Bill Cassidy)曾質疑她在面對政治干預時的態度。不過卡西迪在與施瓦茲再次溝通後轉為支持，並指出衛生部(HHS)近期已修改網頁，說明科學界尚未找到自閉症(autism)的根本原因。

對於外界爭議，衛生部發言人希利亞德(Emily Hilliard)表示，施瓦茲的專業紀錄有目共睹。施瓦茲也在聽證會上宣示，「身為CDC主任，我的職責是提供清晰、誠實且基於證據的公衛指引，我永遠不會背叛科學。」