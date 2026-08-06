川普搭乘總統直升機 華府機場未保持安全距離 險傳飛安事故

川普總總4日搭乘的「陸戰隊一號」從橢圓形草坪起飛。(美聯社)

總統川普 4 日乘坐「陸戰隊一號」(Marine One)直升機前往安德魯聯合基地(Joint Base Andrews)時，在雷根華盛頓國家機場(Ronald Reagan Washington National Airport)與一架商用客機未保持安全距離，事件中無人傷亡，聯邦航空管理局(FAA) 已展開調查，初步相信是機場空管人員未按規定清空航道。

綜合美聯社、華爾街 日報報導，2025年1月29日一架客機與一架陸軍黑鷹直升機在雷根華盛頓國家機場相撞，造成67人死亡後，FAA即規定，只要有軍方或總統專用直升機機場接近，所有飛機都須暫停升降，機場周遭飛行器與直升機亦須橫向保持至少1.5哩、垂直保持500英尺的安全距離。

事發時，總統專用直升機飛近機場，而特使航空(Envoy Air)的3742航班客機卻獲空管人員告知可以起飛，結果在直升機接近時，客機爬升到它的上方，儘管沒有發生碰撞，但未達安全距離的規定。

FAA 事後召集「安全檢討小組」調查此案，並發聲明表示，初步調查相信「兩架飛機之間曾短暫未達最小安全間隔標準，之後繼續保持距離」；又說「在未達最小安全間隔標準期間，空管人員與客機及總統直升機的飛行人員一直保持聯繫」。

華爾街日報的報導指出，在特使航空客機獲告知可以起飛前，共和航空(Republic) 一架客機準備進場，雖與機場相距約3哩，但為求謹慎，空管人員台要求它繼續飛行重新進場，這明顯空管人員是知道相關規定。

對於此次事件，白宮強調川普從未處於危險之中。白宮發言人德賽(Kush Desai)在聲明中表示：「『陸戰隊一號』直升機的飛行員都是全球最優秀的飛行員之一，總統在整個過程中從未面臨任何危險。」

陸戰隊為執行任務的直升機飛行員辯護，強調當時的飛行並未發生任何危險狀況。

陸戰隊發言人薩格上尉(Capt. Jacob Sugg)在電子郵件聲明中表示：「陸戰隊一號的例行飛行並未發生任何所謂的『驚險狀況』。華盛頓國家機場塔台並未要求直升機機組延後飛行、盤旋等待，或以任何其他方式改變其飛行程序。」

雷根華盛頓國家機場與周邊軍方及政府空域過於密集、重疊，長期以來被認為是全球最複雜且容錯率極低的空域之一。

去年相撞事故後，FAA已規定軍方直升機及固定翼飛機不再共享機場周圍同一空域，空管人員也須使用雷達而非目視來保持安全距離。