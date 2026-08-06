Space X火箭殘骸撞月 NASA最快下周確認隕石坑

SpaceX公司發射的一枚火箭在偏離軌道一年後，5日撞上月球表面，圖為阿提米絲二號太空人今年4月拍下的月球表面。(路透)

科學家報告指稱，太空探索科技公司(SpaceX)發射的一枚火箭在偏離軌道一年後，5日如同預期地撞上月球。雖然無人目睹這次時速高達5400哩的撞擊事件，但智利 一架望遠鏡觀測到天文學家認定是撞擊後產生的碎片羽狀流(debris plume)。這起「月球垃圾」最新案例，讓許多人擔心，隨著美中競相送太空人 上月球，以後問題會更大。

美聯社報導，那枚偏離軌道的SpaceX火箭，當初被用來發射兩個登月小艇(lunar landers)；太空追蹤專家之前即預期，那枚火箭殘骸必然會撞上月球。2022年另有一枚中國火箭在完成登月任務後，意外撞擊月球。過去幾十年可能有更多火箭碎片在科學家不知情下，撞擊月球。

SpaceX公司高層主管謝曼(Julianna Scheiman)表示，該公司正與美國太空總署(NASA )合作，避免未來發生類似事故。她也強調，這次撞月事件並非蓄意，是太陽活動和重力共同作用下，意外導致火箭撞月球。

波士頓大學施密特(Carl Schmidt)表示，他的團隊沒拍到撞擊圖像，但他「百分百確定」其團隊望遠鏡觀測顯示了這次撞月跡象；歐洲南方天文台「甚大望遠鏡」(Very Large Telescope)也偵測到，撞擊發生後至少5到10分鐘內，有一股鈉和鋰的流向太空延伸數哩。

退休天文物理學家麥克道爾(Jonathan McDowell)指出，4日晚間觀測這枚重達4噸的上級火箭殘骸，顯示它正直直飛向月球。預計墜毀地點是月球受陽光照射的西側邊緣、愛因斯坦隕石坑(Einstein Crater)附近一塊多塵荒蕪區域，因位置接近月球正面和背面交界處，很難從地球上觀測。

麥克道爾告訴美聯社：「我確信那枚火箭現已碎成無數碎片，散落在月球愛因斯坦隕石坑附近」；「作為物理學者，我知道任何物體升空後，最終都會掉下來。」

麥克道爾指出，要獲得目視確認，得等NASA月球勘測軌道飛行器(Lunar Reconnaissance Orbiter)飛越墜毀現場，回傳撞擊坑的照片。NASA預計此事最快下周才會發生。