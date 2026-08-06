「太陽表面」最新影像曝光 高溫電漿像氣泡翻騰

透過夏威夷的井上太陽望遠鏡，天文學者第一次捕捉到了太陽表面電漿翻騰起伏的影像。(歐新社)

同行評審期刊「自然」(Nature)5日公布論文顯示，科學家使用全球口徑最大、位於夏威夷 的井上太陽望遠鏡(Daniel K. Inouye Solar Telescope)捕捉到太陽表面最新影像，空前細緻地展現了太陽表面溫度高達約華氏1萬度的不穩定翻騰電漿(plasma)；其解析度大約相當於從70哩外看到一顆藍莓。

研究人員發布的影片顯示，高溫電漿渦旋結構像沸水中的氣泡一樣翻騰起伏；高溫電漿從太陽表面下方輸送到較冷區域；冷卻後又落回太陽內部。論文主要作者之一、美國國家太陽天文台(National Solar Observatory)天文學者庫里澤(David Kuridze)指出，「要拍出這樣的圖片非常困難；我們竟能在觀測視野內的任何地方都看到它，令人又驚訝又興奮。」

華盛頓郵報 報導，這篇論文首次提供經驗證據，顯示太陽表面的精細擾動和渦旋，是由一種稱為「開爾文-亥姆霍茲不穩定性」(Kelvin-Helmholtz instability)的過程產生。當相鄰的兩種流體或氣體以不同速度運動時，就會發生這種過程，從而形成波浪圖案。這種效應有時可在雲層中觀察到；由此產生的雲峰可能類似日本江戶時代浮世繪畫家葛飾北齋的著名木刻版畫《神奈川衝浪裡》（The Great Wave off Kanagawa）。

這項最新發現，有望幫助科學家解開太陽和其他恆星研究最大謎團之一：為何太陽外層大氣(日冕，corona)比其可見表面溫度高得多。

未參與研究的艾希特大學(University of Exeter)物理學者希利爾(Andrew Hillier)指出，「我認為這項研究最重要意義在於它對『日冕加熱』的啟示；它應該會將額外磁能注入日冕，而這些磁能更易耗散，從而更易加熱。」

這種不穩定性機制對於理解太陽如何累積磁場能量，可能也很重要。現有理論認為，磁場中的力線會相互纏繞，過程稱為磁通編織(flux braiding)；當這種張力釋放時，也會釋放出能量。開爾文-亥姆霍茲不穩定性所產生的微小漩渦圖案，或許可以解釋「磁通編織」最初為何發生。