涉AI代筆寫小說？非裔作家喊冤：種族歧視抹黑

非裔作家法拉德4日在Instagram連續發文中說，自己遭受的抹黑就是歷史上長期存在、刻意貶低有色人種的智慧貢獻。(取材自Instagram)

華爾街日報4日報導，南方衛理公會大學(Southern Methodist University)研究生法拉德(Jerry Falade)出版首部小說傳出是由人工智慧(AI)代筆之後，出版經紀人取消合作。法拉德4日在Instagram限時動態發文喊冤，強調自己絕對清白，外界抹黑是基於種族動機。他寫道：「他們不能，也無法阻止我這個非裔 男孩大放光芒。」

在非洲國家完成大學學位的法拉德，犯罪小說創作「打電話給我，我來藏屍體」(Call Me, I'll Hide the Body)總共有14家出版商競標，最後是由麥米倫出版社(Macmillan)旗下的米諾陶圖書公司(Minotaur Books)以200萬元簽署兩本書的版權合約，英國版權則由哈波柯林斯出版社(HarperCollins Publishers)取得。

不過，法拉德遭控小說是由AI代筆之後，文學暨影視作品製作公司Europa Content經紀人寫信通知出版商，告知已經取消對新書的支持。

法拉德受訪時表示，寫書過程當中使用AI工具做研究，但沒有讓AI代筆寫書。

他表示，在自己的裝置上使用開放原始碼的一款AI模型做為工具，用來查詢某些故事細節，例如要溶解屍體需要使用什麼化學物質，還有檢查「衣櫃」(wardrobe)一詞有沒有更美式的說法。

個人裝置上的AI工具並不會保留或分享查詢歷史的詳細紀錄。

法拉德表示，透過這種方式查詢寫出內容，是因為如果在網路上對恐怖主題的細節提問太多，可能觸發警報機制。

他表示，在為新書尋找出版商的接洽過程中，從來沒有人詢問過有關使用AI的情形。

他說，並沒有同意讓手稿送交是否由AI撰寫的軟體偵測掃瞄，目前媒體對於這起事件的報導內容，大多集中在這套軟體功能有多強大，這點讓他感到「非常可疑」。他說，已經聘請律師要證明清白。

他4日在Instagram連續發文中說，自己遭受的抹黑就是歷史上長期存在、刻意貶低有色人種的智慧貢獻。他表示，以往是指控抄襲，現在則指控使用AI，白人作者卻誇耀使用AI。