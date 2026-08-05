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上有老下有小 美「三明治世代」均齡降至34歲…退休夢恐破碎

記者顏伶如／綜合報導
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一項調查顯示，同時承擔照顧父母和孩子的「三明治世代」平均34歲就開始承擔雙重照顧...
一項調查顯示，同時承擔照顧父母和孩子的「三明治世代」平均34歲就開始承擔雙重照顧責任，比通常的40或50歲還年輕，這不僅讓很多照顧者不知所措，也打亂他們財務規畫，甚至危及他們的退休生活。示意圖。(美聯社)

今日美國報3日報導，承擔「上有老，下有小」雙重照護責任的「三明治世代」(Sandwich Generation)世代出現年輕化的趨勢，如今平均年齡已降低到34歲，嚴重危及這群年輕美國人的退休生活。

根據照護仲介平台Care.com公布的「2026年三明治世代報告」，同時要照顧年邁雙親與年幼兒女的「三明治世代」族群，平均年齡已經從過去大約40多歲、50多歲降低到34歲。

接受訪問的1000名美國人當中，69%受訪者說，承擔雙重照護責任的時間點來得比預期更早，約80%受訪者說轉變發生非常突然，在財務上幾乎沒有時間預做準備。

報導指出，「三明治世代」對於自己的雙重照護角色感到措手不及，同時承擔托兒花費、長照開銷的財務壓力，生活當中幾乎所有金錢決策都受到牽累。

照護責任 大量落在女性身上

人力顧問機構Challenger, Gray & Christmas數據顯示，雙重照護角色不成比例地大量落在女性身上，導致婦女因此退出職場。

醫療警報系統Bay Alarm Medical對507名美國人進行調查發現，成年子女為了照護父母，光是收入損失與自費支出，每年金額估計就有1萬2300元左右。如果把無償照護的時數也列入計算，每年照護實際成本超過2萬5000元。

Care.com戰略成長副總監吉兒‧麥克納馬拉(Jill McNamara)表示，「三明治世代」照護者平均年齡下降很可能是因為社會趨勢轉變的關係。

她說，人們較晚生兒育女，意味著家裡剛有學走路或讀幼稚園的孩子時，自己的父母則年事已高，剛好步入需要實質照護與支援的階段。她表示，年輕人因此一邊照護孩子，一邊照護父母，因為兩種需求重疊在相同的年歲當中，不是像前幾代美國人一樣時間錯開。

Challenger, Gray & Christmas營運長兼職場專家查倫傑(Andy Challenger)說，年輕美國人正在照顧的年邁雙親，原本通常是幫忙照顧孫輩的同一群人。他說，當祖父母或外公外婆出現健康問題時，並不是單一個人的危機，而是迅速演變成雙重危機。

全美超過1100萬人為失智症患者提供無償照護，中年三明治世代兼顧職業和多重照顧角...
全美超過1100萬人為失智症患者提供無償照護，中年三明治世代兼顧職業和多重照顧角色，因此急需VR和其他科技的協助。（美聯社）

60%認為 影響退休計畫

Bay Alarm Medical調查發現，承擔照護雙親責任的成年兒女當中，平均10人裡有7人工作或事業受到打擊，平均每3人當中就有1人動用或縮減退休存款。大約60%受訪者說，雙重照顧責任影響自己的退休計畫，將近20%受訪者則說恐怕永遠無法完全退休。

查倫傑指出，企業需要意識到這是勞動力議題，不是個人私事，照護者被迫離職等於人才流失。他說：「彈性是雇主能為照護者提供的最重要事情。」

根據統計，現有2520萬成年子女與父母同住，創下紀錄，比率比疫情期間還高。

精華 FAQ

  • 三明治世代是指同時要照顧年邁父母與年幼子女的人。這次調查顯示，這群人的平均年齡已降至34歲，代表雙重照護壓力比過去更早出現。

  • 因為他們同時承擔托育費、長照費與生活開支，許多人還得動用或縮減退休存款。調查顯示，約60%的人認為退休計畫受影響，近20%甚至擔心無法完全退休。

  • 報導指出，雙重照護責任不成比例地落在女性身上，可能迫使她們退出職場，造成企業人才流失。專家也強調，雇主應提供彈性工時與支援，把它視為勞動力議題。

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