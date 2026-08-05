美公民帶2.2萬現金未如實申報 海關沒收並撤銷Global Entry

一名公民日前出境時攜帶2.2萬元現金，但未依法誠實申報，不僅錢被沒收，也被邊境保護局取消原有的「全球入境計畫」資格；示意圖。（資料照片／記者黃惠玲攝影）

海關與邊境保護局(CBP )日前表示，一名美國公民 因攜帶超過2萬2000元現金出境卻未如實申報，在費城 國際機場(Philadelphia International Airport)遭查獲，不僅2萬多現金遭沒收，同時也取消該公民持有的「全球入境計畫」(Global Entry，GE)資格。

說法與表格不符遭查驗

CBP指出，7月26日，一名來自俄亥俄州哥倫布(Columbus, Ohio)準備搭機前往多明尼加共和國聖地牙哥(Santiago)的美國公民，在費城機場接受出境檢查時，最初向海關人員表示攜帶約7000至8000元現金。隨後，海關向他說明美國現金申報規定後，他又在表格中填寫攜帶1萬元現金。

然而，海關人員進一步檢查其隨身行李後，實際查獲2萬2016元現金，認定其刻意少報金額，違反聯邦規定。依據美國法律，任何人出入境美國時，若攜帶現金或其他等值貨幣，例如旅行支票等，總額若超過1萬元，均須向CBP如實申報。

CBP費城代理港口主任奧提茲(Elliott Ortiz)表示，這名旅客「嚴重違反可信旅客計畫的使用條件」，因此撤銷其Global Entry資格。

經查驗後，CBP依法沒收其中2萬1516元現金，僅基於人道考量歸還500元，旅客則未遭刑事起訴。

1萬門檻非以每人計算

聯邦規定入出境美國攜帶超過1萬元現金必須申報，申報不實恐被沒收。（CBP提供）

CBP也提醒，旅客只要誠實申報，填報FinCEN Form 105，即可合法攜帶超過1萬美元現金進出美國。CBP建議可事先透過網路完成申報，或列印表格填妥後於通關時交給海關人員。值得注意的是，若是家庭或同行旅客共同旅行，1萬元門檻適用於整個同行團體持有的總金額，而非以每人分別計算。

入境美國時，旅客除須在Global Entry自助通關系統、Mobile Passport Control應用程式，或CBP Form 6059B報關表上註明攜帶超過1萬美元現金外，也應主動向海關人員說明，並出示已完成的FinCEN Form 105或電子申報證明。海關通常會當場清點現金後才放行。

出境時，旅客則須在通過運輸安全管理局(TSA)安檢前，先前往CBP辦公室或向海關人員辦理申報，再持完成的FinCEN Form 105辦理相關程序。

CBP：GE撤銷可申請重審

CBP表示，遭撤銷Global Entry資格者仍可透過Trusted Traveler Programs(TTP)網站提出重新審查(Reconsideration)申請，上傳相關證明文件及說明，不過是否恢復完全由CBP裁量。

Global Entry（全球入境計畫）是海關暨邊境保護局的「旅客信任計畫」，用意是在讓預先通過背景審查的低風險旅客，在抵達美國時能免去排隊與海關官員面談的繁瑣程序，直接透過自動化自助機台快速通關。

進入美國攜帶現金的金額並無上限，但若攜帶總額超過1萬美元，或等值外幣、旅行支票、本票等金融票據，則必須依法向海關誠實申報。

CBP於費城機場沒收2萬元現金並取消該公民旅客的「全球入境計畫」。(取自CBP官網)