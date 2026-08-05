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TSA安檢民間外包 美3大機場明年初試辦

特派員黃惠玲／綜合報導
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美國運輸安全管理局(TSA)全新試辦計畫「TSA Gold+」，將由民間保全公司負責機場安檢作業，首波將於2027年初在愛阿華州、南卡羅來納州及佛羅里達州三座機場率先實施。( TSA官方臉書)

運輸安全管理局(TSA)宣布推出全新試辦計畫「TSA Gold+」，將由民間保全公司負責機場安檢作業，TSA則持續負責監督與管理，希望透過公私合作提升安檢效率、擴大服務量能，並改善旅客通關體驗。首波將於2027年初在愛阿華州南卡羅來納州佛羅里達州三座機場率先實施。

根據TSA介紹，Gold+計畫希望藉由公私合作，引進更多創新技術與管理模式，在維持世界級航空安全標準的同時，提高安檢效率及旅客服務品質。

支持者表示，民營安檢公司不受聯邦政府預算僵局及政府停擺影響，可維持穩定運作。2026年初聯邦政府部分停擺期間，TSA人員曾被迫在未領薪情況下持續執勤，引發外界對現行制度的討論。

不過，反對聲浪也隨之而來。代表聯邦員工的美國政府雇員聯合會(American Federation of Government Employees, AFGE)批評，此舉忽視了911恐怖攻擊及其他重大航空事故帶來的教訓，主張機場安檢不應進一步民營化，以免影響航空安全。

根據「商業內幕」(Business Insider)報導，首批參與TSA Gold+試辦計畫的三座機場，包括愛阿華州得梅因國際機場(Des Moines International Airport)、南卡羅來納州查爾斯頓國際機場(Charleston International Airport)、佛州坦帕國際機場(Tampa International Airport)。

事實上，美國已有部分機場採用民營安檢模式，但並非透過Gold+計畫，而是加入TSA既有的「安檢合作夥伴計畫」(Screening Partnership Program, SPP)。Gold+試辦計畫即是以SPP制度為基礎進一步發展。

目前全美共有20座機場參與SPP，包括新澤西州大西洋城國際機場(Atlantic City International Airport)、加州舊金山國際機場(San Francisco International Airport)、密蘇里州堪薩斯城國際機場(Kansas City International Airport)、佛州薩拉索塔–布雷登頓國際機場(Sarasota-Bradenton International Airport)、佛州奧蘭多桑福德國際機場(Orlando Sanford International Airport)、佛州蓬塔戈爾達機場(Punta Gorda Airport)、紐約州弗雷德里克．道格拉斯大羅徹斯特國際機場(Frederick Douglass Greater Rochester International Airport)，以及蒙大拿州多座地方機場等。

TSA表示，未來將持續評估Gold+試辦成果，再決定是否擴大推行至更多機場。

精華 FAQ

  • 這項計畫是讓民間保全公司負責機場安檢作業，TSA則保留監督與管理角色，目標是透過公私合作提升安檢效率、服務量能與旅客通關體驗。

  • 首波預計在2027年初於3座機場試辦，分別是愛阿華州得梅因國際機場、南卡羅來納州查爾斯頓國際機場，以及佛州坦帕國際機場。

  • 支持者認為民營公司不受聯邦預算僵局與政府停擺影響，可維持穩定運作；反對的AFGE則主張安檢不應再民營化，以免削弱911後建立的航空安全防線。

南卡羅來納州 佛羅里達州 愛阿華州

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