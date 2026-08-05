聯邦擬將低收戶個資交移民局 24藍州和特區提告

包括紐約州在內的24個民主黨執政州及哥倫比亞特區控告川普政府，打算向移民當局提供「貧困家庭臨時援助計畫」受益人個資。圖為紐約州檢察長詹樂霞。(美聯社)

全美24個民主黨 執政州及哥倫比亞特區3日共同控告川普政府，指控聯邦政府 打算向移民 當局提供「貧困家庭臨時援助計畫」(TANF)受益人個資。藍州稱川普政府此舉乃「濫用職權」、「嚴重侵犯個人隱私」、「將TANF武器化」，可能導致移民當局獲取社會安全號碼等敏感資訊。

國會山莊報(The Hill)及美聯社報導，這項訴訟是最新一起指控川普政府違反聯邦隱私法、收集福利領取者資料的法律訴訟；主要針對川普政府6月23日發布法律通知，將擴大聯邦政府使用TANF數據方式。

「臨時援助貧困家庭計畫」是1996年設立的聯邦反貧困計畫，每年向各州、哥倫比亞特區和部落政府撥款逾160億元資金，地方政府可以彈性支配這些資金，透過現金援助、職業培訓等計畫協助低收入家庭。

新規定將允許TANF向政府部門或潛在私人實體共享TANF受益者的移民身分、社會安全號碼等個資。川普政府辯稱，共享數據是打擊詐欺的必要手段。

藍州向華府聯邦法院提出的訴訟書寫道：「本屆政府動用一切手段，削弱聯邦保密保護並散布未經證實的『詐欺』指控，以針對原告各州的扶貧項目，其中包括TANF項目在內。」

紐約州民主黨檢察長詹樂霞(Letitia James)聲明表示，「本屆政府非但沒有幫助那些在生活成本不斷上漲的壓力中掙扎的家庭，反而試圖利用反貧困項目對付它們本應服務的群體。TANF資金為家庭提供至關重要的援助，協助解決溫飽、找到安全住所並維持生計，本屆政府卻將TANF武器化，非法使用數百萬人的私密個人信息。」

今年稍早，一名法官裁定禁止川普政府向數個由民主黨執政的州扣留「貧困家庭臨時援助計畫」及其他補助計畫的資金。此前，聯邦政府聲稱有「理由相信」，這些州向非法居留美國的人士發放福利。後來一名聯邦政府律師表示，這項措施主要是針對媒體有關可能涉及福利詐欺的報導所採取的回應。