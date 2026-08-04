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Anduri要擴大進軍無人艇 擬砸數億元在馬里蘭興建製造基地

編譯葉亭均／即時報導
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國防科技公司Anduril Industries擬投資數億美元，在美國興建無人艇...
國防科技公司Anduril Industries擬投資數億美元，在美國興建無人艇製造基地。(路透)

美國媒體引述知情人士說法報導，國防科技公司Anduril Industries正與馬里蘭州一座港口進一步協商，計畫興建一座用於生產無人艇的製造基地。此舉反映出軍方對自主水面艦艇需求快速提升，也顯示國防新創企業正有望帶動美國傳統工業基礎設施的復興。

總部位於南加州的Anduril已與具有悠久歷史的Sparrows Point工業園區營運方簽署合作備忘錄。該園區位於巴爾的摩郡，占地約3300英畝，擁有深水港，過去曾是重要的造船與鋼鐵製造基地。

知情人士透露，Anduril計畫投入數億美元，在園區內打造一部分設施，用於生產與測試無人水面艇。

不過，目前Anduril尚未簽署租約，雙方的協商仍可能破局。

Anduril目前正積極將整體武器系統產能提升約一倍，而無人水面艇正是其最新拓展的重要產品線之一。該公司在今春完成新一輪融資後，估值已達610億美元。目前Anduril 已與英國Kraken科技集團、南韓現代重工建立合作並生產無人艇。

Anduril進軍無人水面艇市場，將使這個競爭激烈的新興領域出現一家資金雄厚、政府關係深厚的新對手。目前許多新創公司都在爭奪美國海軍的無人艇合約。

全球軍方已正式邁入無人艇時代。舉例來說，在俄烏戰爭中，烏克蘭成功利用無人艇重創俄羅斯黑海艦隊，展現其軍事價值。

精華 FAQ

  • Anduril正與Sparrows Point工業園區營運方協商，打算在當地興建一部分設施，用於生產與測試無人水面艇，作為擴大產能的重要布局。

  • 目前Anduril已簽署合作備忘錄，但尚未簽訂租約，雙方仍在進一步協商，因此整體計畫仍有破局可能，並未完全定案。

  • 因軍方對自主水面艦艇需求快速提升，無人艇已成競爭激烈的新興領域。Anduril憑藉資金與政府關係切入，顯示國防新創正加速重塑美國工業基礎。

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