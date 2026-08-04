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更多名校恢復SAT 大學申請開跑 7個大不同

記者顏伶如／綜合報導
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大學申請應用平台「通用申請」已於8月1日開放。(美聯社檔案照)
大學申請應用平台「通用申請」已於8月1日開放。(美聯社檔案照)

大學申請應用平台「通用申請」(Common App)已於8月1日開放，華盛頓郵報3日報導，今年大學申請季與往年相比，有七項最大不同值得注意：

1. 某些學校取消「補充作文」(Supplemental Essays)：康乃爾大學、教堂山北卡羅來納大學、聖路易華盛頓大學、杜蘭大學(Tulane University)、喬治亞理工學院等，最近加入維吉尼亞大學行列，取消了補充作文的要求。這項改變的原因包括：少寫一篇作文能減輕學生與招生人員的負擔；降低申請門檻則可提高申請數量；人工智慧(AI)工具廣泛使用之下，小篇作文比過去更難真實反映學生自己的聲音。

2. 更多頂尖學校恢復要求ACT或SAT成績：雖然絕大多數大學對於標準化考試成績而採行自願選擇提交(Test-Optional)政策，但多位專家指出，高中成績逐漸受到「分數通膨」影響，因此大學需要更多標準化數據來衡量學生進入大學之後能否成功。

3. 錄取率可能持續下降：「通用申請」讓同時申請多家學校變得容易，去年近5.5萬名學生申請耶魯大學，近6.8萬名學生申請喬治亞理工學院，超過14.5萬名學生申請洛杉磯加大(UCLA)，但申請人數爆增卻壓低錄取率，頂尖名校最終止錄取不到5%的申請者。

4.「提前決定」(Early Decision)在競爭激烈的名校申請變得更加重要：具有約束力的「提前決定」方案，對於需要比較各校助學金方案的學生不利，但「提前決定」錄取率卻可能遠遠高於「一般決定」(Regular Decision)。教堂山北卡羅來納大學學生成攻資深副教務長奧爾(James Orr)說：「我們鼓勵所有學生都盡早提交申請。」

5. 國際學生是很大的不確定因素：學生簽證為期四年等最新政策可能讓國際學生打消申請意願。簽證申請拖延、對國際學生從嚴審查等因素，也可能在申請過程中添加更多不確定。

6. 最高法院禁止招生以種族為考量的裁決持續發酵：川普政府調查招生數據，確認學校是否偏向非洲裔、西語裔學生且歧視白人、亞裔學生，某些專家表示，這將促使大學對於追求多元化學生群體時變得更加謹慎，轉而傾向以標準化成績、分數等指標來衡量申請者。

7. 略值得安慰的好消息是獲得錄取並不困難：某些學校不需要申請而提供「直接錄取」(Direct Admission)，愈來愈多學校與州政府承諾依照高中成績保證錄取大學。

大學申請應用平台「通用申請」已於8月開放， 錄取率可能持續下降，比如逾14.5萬...
大學申請應用平台「通用申請」已於8月開放， 錄取率可能持續下降，比如逾14.5萬名學生申請洛杉磯加大(UCLA)壓低錄取率。(本報資料照／記者謝雨珊攝影)

精華 FAQ

  • 多所名校開始取消補充作文要求，像康乃爾、北卡教堂山、聖路易華大等都加入行列，目的是減輕學生與招生端負擔，也因AI工具普及而降低短文作為真實表達的效果。

  • 雖然多數學校仍採test-optional，但專家認為高中成績受分數通膨影響，標準化考試能提供更一致的比較基準，幫助大學判斷學生入學後是否更可能成功。

  • 通用申請讓學生同時投遞更多學校，可能壓低錄取率；早申在名校更吃香；國際生受簽證與審查影響；最高法院相關裁決也讓招生多元化與成績評估更受關注。

華盛頓郵報 耶魯大學 洛杉磯加大

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