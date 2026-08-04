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環孢子蟲病首傳病故 密西根通報2死

編譯周芳苑／綜合報導
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全美各地今年爆發環孢子蟲病疫情以來，密西根州首傳兩宗死亡病例。圖為顯微鏡下的環袍...
全美各地今年爆發環孢子蟲病疫情以來，密西根州首傳兩宗死亡病例。圖為顯微鏡下的環袍子蟲。(美聯社)

全美各地今年爆發環孢子蟲病疫情以來，密西根州首傳死亡病例，衛生部門官員3日宣布兩人去世，不過他們原本就有其他疾病。

密西根州衛生與公共服務廳(Department of Health and Human Services)表示，兩名死者原本都另有疾病，感染環孢子蟲而導致腸道疾病和脫水之後可能加重病情；該政府部門稱，目前不會再提供與死亡病例相關的其他資訊。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)介紹，環孢子蟲是一種微小的球形寄生蟲，通常會導致水樣腹瀉，造成頻繁、時而帶有噴射狀的排便。疫情通常會在春夏兩季爆發。

CDC表示，環孢子蟲病感染雖然會出現明顯症狀，但很少導致死亡。

韋恩州立大學(Wayne State University)暨底特律醫學中心感染科主任卡梅耶醫師(Dr. Joel Kammeyer)形容這些死亡案例是「悲劇」，但他指出，儘管環孢子蟲病病例已有數千起，至今僅有兩人死亡。

卡梅耶表示：「如果有人到急診或緊急照護中心就醫，而環孢子蟲病是他唯一的健康問題，那麼治療相對容易。」但是對於本身已罹患其他疾病的患者而言，「可以合理推斷，有些患者可能無法承受嚴重環孢子蟲病所造成的脫水情況。」

這種寄生蟲喜歡炎熱環境，往往會感染腸道、進而透過糞便傳播；人們常因食用糞便污染灌溉水浸泡過的水果或者蔬菜而感染。

環孢子蟲感染不像沙門氏菌(salmonella)、大腸桿菌(E. coli)等其他食源性細菌感染那樣的常見，許多病例從並非源自特定食物或者其他來源，多年來，全美鮮少有環孢子蟲病疫情報告，直到大約10 年前病例開始增加，2018、2019年更是明顯激增。

前一次感染高峰出現在2019年，通報感染約為4700例。

CDC表示，今年這一波環孢子蟲感染疫情已造成1萬8000多確診或疑似病例；CDC的官方數據落後各州實際提報數字，各州報告加總的實際病例數一共超過2萬例。

聯邦衛生官員已確認，連鎖餐廳塔可鐘(Taco Bell)全美九個州分店所提供的生菜是今年這一波疫情其中一個源頭。根據CDC統計，截至7月底，與該生菜相關的病例已達1947例，其中至少98人需要住院治療。

除此之外，CDC持續調查後發現，其他品牌、餐廳、零售商或分銷管道也可能與這一波疫情有關。

精華 FAQ

  • 密西根州衛生部門宣布有2人死亡，這也是當地自今年全美疫情爆發以來，首次傳出環孢子蟲病相關死亡案例。不過官員強調，兩名死者原本都有其他疾病。

  • 因為感染環孢子蟲會引發腸道疾病與嚴重脫水，對本身就有其他疾病的患者來說，可能更難承受身體負擔，進而使原有病情惡化。

  • CDC指出，今年疫情已造成1萬8000多例確診或疑似病例，州政府統計則超過2萬例；其中塔可鐘全美9州分店供應的生菜已被確認是其中一個來源。

疫情 聯邦疾病防治中心 CDC

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