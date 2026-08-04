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良心發現自首 FBI探員盜俄羅斯帳戶百萬加密貨幣

編譯盧炯燊／綜合報導
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聯邦調查局一名反情報監督探員，藉調查之便從與一個敵對國家有關帳戶盜取價值100萬...
聯邦調查局一名反情報監督探員，藉調查之便從與一個敵對國家有關帳戶盜取價值100萬元加密貨幣。(美聯社)

聯邦調查局 (FBI) 一名反情報督察探員(supervisory agent)，藉調查之便從與一個敵對國家有關帳戶盜取價值100萬元加密貨幣，其後「良心發現」向上級自首，除遭開除外也被逮捕及檢控。

紐約時報報導，根據司法部的起訴書，涉案的亞羅奇 (Patrick Yaroch) 利用執行任務期間取得的密碼片語 (passphrases)，將外國一名目標對象的加密貨幣轉入自己的私人錢包。兩名知情人士向 NBC 表示，該敵對國家是俄羅斯

起訴書指，他對自己的作為一直受到內心煎熬，很想把事件說出來，直到7月29日終於抵受不住向同事托出，並主動聯繫 FBI 總部要求會面坦承一切，表示從 2024 年底開始，大約 10 到 12 次左右盜取目標人物的金錢。

亞羅奇說不清楚盜走了多少錢，因為這些加密貨幣混雜在自己的錢包內。調查人員其後確定他盜取了大約100萬元、8月1日搜查他的住所後，以持有贓物罪正式逮捕他。

他表示自己犯案緣於不滿 FBI 沒法或不願對敵對國家的加密貨幣帳戶採取行動，在挫折感下做出了「非常糟糕的決定」，隨後又因道德及良心譴責而主動和盤托出。

調查人員在亞羅奇的手機內發現，他在 2026 年 5 月與 6 月期間曾多次與 ChatGPT 對話，查詢如何將 100 萬元拿到海外投資，又問「如果有一桶錢(100萬元)，想離開美國並成為歐盟國家的居民或公民，你會怎麼做？」說是希望在40歲左右退休到葡萄牙，過上「慢活的農場生活」。

但亞羅奇卻聲稱沒打算將資金轉移到葡萄牙。

調查人員確認，亞羅奇曾有一次從美國飛往葡萄牙，但沒說明是公務或是私人旅行。至於外國目標人物是哪個國家，法庭文件也未有透露。

美國情報部門近期屢傳內部貪腐事件，前中情局 (CIA)高層官員拉什(David Rush)涉嫌虛設「特殊接觸項目」(Special Access Program)，騙取及私吞巨額政府公款，FBI人員今年 6 月在其住處搜出200萬元現金及價值 4000 多萬元的金條，讓外界譁然。

精華 FAQ

  • 起訴書指他在執行任務時取得密碼片語，之後把外國目標帳戶內的加密貨幣轉入自己的私人錢包，並在多次操作中累積約100萬元。

  • 他聲稱自己對犯案一直感到煎熬，認為是對FBI無法有效處理敵對國家帳戶的不滿所致；但之後又因道德與良心譴責，於7月29日主動揭露犯行。

  • 調查人員發現他在2026年5月及6月多次與ChatGPT對話，詢問如何將100萬元帶到海外投資、如何離開美國成為歐盟居民，並提到想去葡萄牙過慢活農場生活。

加密貨幣 俄羅斯 FBI

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