華州野火燒毀700座建築 斯波坎疏散6.7萬人

斯波坎市北面社區付之一炬。(美聯社)

華盛頓州斯波坎郡(Spokane County) 及其周地區發生的野火 仍然持續，所在的華州第二大城市斯波坎正受威脅，地區內最少6萬7000名居民接到撤離指令，包括民宅及商鋪在內，大約700座建築物遭焚毀。

綜合美聯社等報導，斯波坎地區的野火1日已燒毀12.5平方哩土地，煙霾瀰漫天空，接壤的加拿大卑詩省亦受影響。連同這場野火，華州目前全境已有約390平方哩土地遭野火吞噬。

在3 日的聯合記者會上，華州自然資源廳發言人詹姆斯 說明最新災情，指出斯波坎的火勢仍然失控。警方發言人則指僥倖的是，尚未收到重大傷亡報告，最初有 290 起人口失蹤報告，絕大部分已經結案，目前只有 14 起仍在調查。

根據陸續傳出的斯波坎地區野火災情的視頻顯示，多棟建築陷入火海，濃濃黑煙在住宅區附近竄升，許多民宅被燒成斷垣殘壁，只剩下煙囪仍然矗立。多名官員仍然擔憂未來幾天的天氣，因為乾燥的氣候將會持續，使火勢更難控制。

返回家園的人當中，包括 76 歲的米麗安與丹尼爾．西姆(Miriam and Daniel Sim)夫婦。米麗安望著自 2005 年以來居住的房屋如今已成一片廢墟，忍不住用手掩住嘴。

「這裡就像戰區一樣，」米麗安說，「已經沒有任何東西可以挽救了。」丈夫則感嘆道：「到了我們這個年紀，還有必要重建家園嗎？」

華州民主黨籍聯邦參議員坎特威爾(Maria Cantwell) 說，該地區目前仍處於危險境地，未來幾天充滿挑戰。

天氣預報斯波坎地區3 日氣溫將會下降，風力較小，但不會下雨。

斯波坎市的會議中心已改造成避難所，撤離的市民裡約有400人入住。部分市公立學校亦闢作緊急臨時居住營地。部分災民的朋友們在網路上迅速發起募款及募集衣物、生活必需品等活動。

CNN 報導，華州目前仍有15場重大野火；另外愛達荷、俄勒岡及猶他州接壤的大草原地區，也燃起熊熊野火，消防人員及救火直升機已連續第11 天展開撲救行動。

國家氣象局(National Weather Service)已對西北部地區發出空氣品質警告；另外向猶他州、蒙大拿州及內布拉斯加州西部等發布紅色火災預警。