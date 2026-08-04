我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波音737 MAX系列接連空難後 隔了7年再有新飛機獲認證

荷莫茲重啟協議近了 恐讓伊朗籌碼更多 分析：川普只剩2選擇

為出任司法部長鋪路 布蘭奇廢止反武器化基金

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
司法部代理部長布蘭奇發命令正式廢止近18億元的「反武器化基金」，原本因此事反對他...
司法部代理部長布蘭奇發命令正式廢止近18億元的「反武器化基金」，原本因此事反對他提名的兩名共和黨參議員改口表示支持。(美聯社)

司法部代理部長布蘭奇(Todd Blanche)2日晚間在社群媒體X發文指出，司法部今年5月18日成立規模近18億元的「反武器化基金」(Anti-Weaponization Fund)已發命令正式廢止，不具任何效力。CNN 3日報導分析，布蘭奇此舉是他為出任部長的任命案排除障礙，原本因此事反對他提名的兩名共和黨參議員已改口表示支持他的任命。

川普總統提名布蘭奇出任部長，但原訂7月30日的提名表決在共和黨參議員杯葛之下受挫。

CNN報導，參院司法委員會8月4日將對布蘭奇任命案進行投票，布蘭奇可望在參院進入夏日休會期之前完成任命。

布蘭奇2日晚間在X平台發文寫道：「經過善意協商之後，特此頒布以下命令，對今年5月的國稅局(IRS)和解案做出更新。」雖然布蘭奇先前已公開表示「反武器化基金」計畫已經取消，但司法部一直沒有把這項口頭承諾轉化為書面文件。

貼文當中附上日期註記8月2日的命令，內容寫道：「司法部長於2026年5月18日設立的『反武器化基金』命令予以廢止，不具備任何效力或作用。」

川普今年1月以個人身分對國稅局提告，指控2019年度報稅資料遭洩漏給媒體而索償100億元。

川普5月18日同意撤告，司法部當天則根據和解協議而成立17.76億元的「反武器化基金」，用來賠償自認曾遭司法部不公平調查的一般受害者，包括曾經參與2021年1月6日國會暴動而遭起訴的被告。協議附加條款設有豁免條款，國稅局將「永久禁止且排除」於對川普、親屬及關係人、信託與企業進行稅務稽查。

然而，參院司法委員會兩名共和黨成員孔寧(John Cornyn)、提里斯(Thom Tillis)反對「反武器化基金」，成為布蘭奇爭取真除過程的核心阻礙。

布蘭奇2日晚間公布的文件裡，還限制國稅局和解協議裡原本對川普與川普家人提供的稅務調查豁免條款。

這項附加條款是孔寧反對「反武器化基金」的核心理由，要求布蘭奇把附加條款文字修改為豁免對象僅適用於川普以往訴訟或在國稅局以往訴訟裡列為被告的人員。

布蘭奇2日公布的命令指出，豁免條款「只能溯源既往」(applies by its terms only retroactively)，且僅適用於「訴訟名單裡的當事人」。

孔寧與提里斯在聲明中表示，他們對布蘭奇做出的讓步感到「滿意」，將支持他出任司法部長的提名。

精華 FAQ

  • 因為該基金與相關豁免條款引發共和黨參議員反彈，成為他出任司法部長的主要障礙；他透過書面命令廢止基金，目的在清除提名表決前的政治阻力。

  • 參院司法委員會的孔寧與提里斯原本反對這項基金，認為對川普及其家人的稅務豁免過於寬泛；在布蘭奇限制條款範圍後，兩人表示滿意並改口支持他。

  • 基金是在川普撤告後，依5月18日和解協議成立，規模約17.76億元，用來補償自認遭司法部不公平調查者，甚至包括部分與1月6日國會暴動相關的被告。

反武器化基金 司法部 共和黨

上一則

波音737 MAX系列接連空難後 隔了7年再有新飛機獲認證

下一則

Anduri要擴大進軍無人艇 擬砸數億元在馬里蘭興建製造基地

延伸閱讀

2同黨議員堅持限制川普免查稅保護 川普擬暫撤布蘭奇司法部長提名

2同黨議員堅持限制川普免查稅保護 川普擬暫撤布蘭奇司法部長提名
參院暫停布蘭奇升任司法部長的提名投票

參院暫停布蘭奇升任司法部長的提名投票
川普提名布蘭希出任司法部長受阻 考慮暫時撤回

川普提名布蘭希出任司法部長受阻 考慮暫時撤回
司法部同意撤回發給紐約時報記者的傳票

司法部同意撤回發給紐約時報記者的傳票

熱門新聞

ADU附屬住宅示意圖。（美聯社）

自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得

2026-07-27 13:40
圖為維吉尼亞州亞歷山大市，每年聖誕節會在老城區的亞歷山大濱水區舉辦「滑水聖誕老人」表演。(路透)

住進美國才知道 華人曝5大文化衝擊：便利沒了 卻換到其他

2026-08-01 19:55
110多萬名60歲以上原本已經要退休，結果卻全職擔任育兒角色的祖父母。示意圖（美聯社）

誰說他們不用帶孫？110萬美國老人想退休 卻變全職育兒

2026-07-28 12:24
愛達荷州雙瀑市8月1日下午發生槍擊案，一名槍手在當地一家連鎖的In-N-Out漢堡店附近開火。(美聯社)

市民持槍迎戰AR槍手 助愛達荷In-N-Out漢堡店眾人逃生

2026-08-02 09:18
紐奧良舉辦的「換妻與多元伴侶大會」吸引超過3000名來自世界各地的換妻者、多邊戀者、天體主義者、BDSM愛好者及各種性癖者齊聚一堂，大膽涉足情色派對的世界。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Trinity Kubassek）

紐奧良「成人換妻派對」 3千人5天4夜肉慾玩法全公開

2026-07-29 22:00
一支智慧型手機螢幕顯示注重隱私與安全的行動作業系統「GrapheneOS」標誌。(路透)

海關查手機前刪光資料 美國公民這樣做犯法嗎？

2026-07-29 11:31

超人氣

更多 >
女子修車零件報價7500元 爸爸一通電話竟變2500元

女子修車零件報價7500元 爸爸一通電話竟變2500元
周渝民超正老婆露面了 言承旭忍25年突認嫉妒「他比我帥」

周渝民超正老婆露面了 言承旭忍25年突認嫉妒「他比我帥」
舒淇：馮德倫沒求婚 他歷任女友都認識…曝真實婚姻生活

舒淇：馮德倫沒求婚 他歷任女友都認識…曝真實婚姻生活
台女星登陸發展：不當中國人 台灣年輕人賺不到錢沒前途

台女星登陸發展：不當中國人 台灣年輕人賺不到錢沒前途
劉國梁16歲女兒成為留學圈焦點 連史丹福都搶著要她

劉國梁16歲女兒成為留學圈焦點 連史丹福都搶著要她