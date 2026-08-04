為出任司法部長鋪路 布蘭奇廢止反武器化基金

司法部代理部長布蘭奇發命令正式廢止近18億元的「反武器化基金」，原本因此事反對他提名的兩名共和黨參議員改口表示支持。(美聯社)

司法部 代理部長布蘭奇(Todd Blanche)2日晚間在社群媒體X發文指出，司法部今年5月18日成立規模近18億元的「反武器化基金 」(Anti-Weaponization Fund)已發命令正式廢止，不具任何效力。CNN 3日報導分析，布蘭奇此舉是他為出任部長的任命案排除障礙，原本因此事反對他提名的兩名共和黨 參議員已改口表示支持他的任命。

川普總統提名布蘭奇出任部長，但原訂7月30日的提名表決在共和黨參議員杯葛之下受挫。

CNN報導，參院司法委員會8月4日將對布蘭奇任命案進行投票，布蘭奇可望在參院進入夏日休會期之前完成任命。

布蘭奇2日晚間在X平台發文寫道：「經過善意協商之後，特此頒布以下命令，對今年5月的國稅局(IRS)和解案做出更新。」雖然布蘭奇先前已公開表示「反武器化基金」計畫已經取消，但司法部一直沒有把這項口頭承諾轉化為書面文件。

貼文當中附上日期註記8月2日的命令，內容寫道：「司法部長於2026年5月18日設立的『反武器化基金』命令予以廢止，不具備任何效力或作用。」

川普今年1月以個人身分對國稅局提告，指控2019年度報稅資料遭洩漏給媒體而索償100億元。

川普5月18日同意撤告，司法部當天則根據和解協議而成立17.76億元的「反武器化基金」，用來賠償自認曾遭司法部不公平調查的一般受害者，包括曾經參與2021年1月6日國會暴動而遭起訴的被告。協議附加條款設有豁免條款，國稅局將「永久禁止且排除」於對川普、親屬及關係人、信託與企業進行稅務稽查。

然而，參院司法委員會兩名共和黨成員孔寧(John Cornyn)、提里斯(Thom Tillis)反對「反武器化基金」，成為布蘭奇爭取真除過程的核心阻礙。

布蘭奇2日晚間公布的文件裡，還限制國稅局和解協議裡原本對川普與川普家人提供的稅務調查豁免條款。

這項附加條款是孔寧反對「反武器化基金」的核心理由，要求布蘭奇把附加條款文字修改為豁免對象僅適用於川普以往訴訟或在國稅局以往訴訟裡列為被告的人員。

布蘭奇2日公布的命令指出，豁免條款「只能溯源既往」(applies by its terms only retroactively)，且僅適用於「訴訟名單裡的當事人」。

孔寧與提里斯在聲明中表示，他們對布蘭奇做出的讓步感到「滿意」，將支持他出任司法部長的提名。