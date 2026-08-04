我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波音737 MAX系列接連空難後 隔了7年再有新飛機獲認證

荷莫茲重啟協議近了 恐讓伊朗籌碼更多 分析：川普只剩2選擇

AI熱潮…大學生不分主修 都想學一點AI

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
人工智慧熱潮底下，不分主修的大學生如今都想多多少少學一點電腦。(路透)
人工智慧熱潮底下，不分主修的大學生如今都想多多少少學一點電腦。(路透)

美聯社2日報導，人工智慧(AI)熱潮底下，不分主修的大學生如今都想多多少少學一點AI。

維吉尼亞聯邦大學(Virginia Commonwealth University)大四學生費絲·梅巴(Faith Maeba)主修探討職場行為的心理學，並沒有程式設計背景。母親之前建議修AI課程時讓她感到猶豫，但梅巴發現機器學習已經為職場掀起改變之後，決定以AI做為輔系。她說：「這讓我具備優勢，能夠脫穎而出。」

報導指出，初階軟體開發的工作逐漸遭到AI取代，大學電腦系、資訊科學系註冊人數下降，但這些科系的教授在許多大學卻發現自己變得愈來愈忙碌，因為來自不同主修學科的學生都想學一些人工智慧。

舉例來說，音樂系學生如今發現可以輕鬆利用AI完成音樂剪輯、加入鼓音軌等工作。

奧斯丁德州大學(University of Texas at Austin)電腦系主任史東(Peter Stone)表示，最近剛為非電腦主修的學生開了一堂AI基礎入門課。

史東說，如同每個人都需要具備一定程度的數學、閱讀、寫作能力一樣，「我認為每個人也都需要一定程度的AI素養」。

普度大學(Purdue University)對於畢業生推出新的AI要求，哈佛大學(Harvard University)在大一新生的寫作課裡，教導學生大型語言模型(large-language model)如何運作，並探討與AI有關的版權、假消息(disinformation)等議題。俄亥俄州立大學(Ohio State University)有AI應用能力(Fluency)要求，包括實際操作練習。

就在同一時間，以AI為核心的大學科系或研究所學位正在大量出現。

西北大學(Northwestern University)電腦學系主任庫勒(Samir Khuller)表示，ChatGPT於2022年推出之前，非電腦系學生對於選修電腦系課程就感興趣，只不過課堂名額不足，但如今電腦主修人數減少，其他科系來上電腦課的人數則大增。

庫勒說，現在系上老師變得非常忙碌，因此正在招聘三名電腦系教授。

華盛頓大學(University of Washington)博士生阿里(Murtaza Ali)則說，AI同樣引發焦慮，恐導致某些大學生連自己領域的基本概念都不了解。他說，你一旦要求AI代為完成工作時，表面看來AI只是在寫程式碼，「但背後卻是AI也在幫你完成對任務的理解」。

精華 FAQ

  • 因為AI已開始改變職場與學習方式，許多學生認為具備AI能力能提升競爭力，幫助自己在求職或跨領域發展時更容易脫穎而出。

  • 雖然電腦系和資訊科學系的主修註冊人數下降，但來自音樂、心理學等不同科系的學生大量湧入選課，讓教授必須開更多AI與電腦相關課程。

  • 普度大學、哈佛大學與俄亥俄州立大學等校，已開始要求學生學習AI基礎、理解大型語言模型運作，並關注版權、假消息與實作能力等議題。

人工智慧 德州

上一則

更多名校恢復SAT 大學申請開跑 7個大不同

下一則

外國買家減少在美置產 中國人降至第3

延伸閱讀

美大學教授出妙招揪AI作弊 學生「沒檢查釀禍」全落網

美大學教授出妙招揪AI作弊 學生「沒檢查釀禍」全落網

無科技背景 他19歲輟學創業 靠AI月入六位數

無科技背景 他19歲輟學創業 靠AI月入六位數
教授設「AI陷阱」抓作弊 學生幾乎全中招 答案超荒謬

教授設「AI陷阱」抓作弊 學生幾乎全中招 答案超荒謬
熱門新兼職「給AI打分數」看似輕鬆簡單 教授卻嘆：錢不好賺

熱門新兼職「給AI打分數」看似輕鬆簡單 教授卻嘆：錢不好賺

熱門新聞

ADU附屬住宅示意圖。（美聯社）

自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得

2026-07-27 13:40
圖為維吉尼亞州亞歷山大市，每年聖誕節會在老城區的亞歷山大濱水區舉辦「滑水聖誕老人」表演。(路透)

住進美國才知道 華人曝5大文化衝擊：便利沒了 卻換到其他

2026-08-01 19:55
110多萬名60歲以上原本已經要退休，結果卻全職擔任育兒角色的祖父母。示意圖（美聯社）

誰說他們不用帶孫？110萬美國老人想退休 卻變全職育兒

2026-07-28 12:24
愛達荷州雙瀑市8月1日下午發生槍擊案，一名槍手在當地一家連鎖的In-N-Out漢堡店附近開火。(美聯社)

市民持槍迎戰AR槍手 助愛達荷In-N-Out漢堡店眾人逃生

2026-08-02 09:18
紐奧良舉辦的「換妻與多元伴侶大會」吸引超過3000名來自世界各地的換妻者、多邊戀者、天體主義者、BDSM愛好者及各種性癖者齊聚一堂，大膽涉足情色派對的世界。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Trinity Kubassek）

紐奧良「成人換妻派對」 3千人5天4夜肉慾玩法全公開

2026-07-29 22:00
一支智慧型手機螢幕顯示注重隱私與安全的行動作業系統「GrapheneOS」標誌。(路透)

海關查手機前刪光資料 美國公民這樣做犯法嗎？

2026-07-29 11:31

超人氣

更多 >
女子修車零件報價7500元 爸爸一通電話竟變2500元

女子修車零件報價7500元 爸爸一通電話竟變2500元
周渝民超正老婆露面了 言承旭忍25年突認嫉妒「他比我帥」

周渝民超正老婆露面了 言承旭忍25年突認嫉妒「他比我帥」
舒淇：馮德倫沒求婚 他歷任女友都認識…曝真實婚姻生活

舒淇：馮德倫沒求婚 他歷任女友都認識…曝真實婚姻生活
台女星登陸發展：不當中國人 台灣年輕人賺不到錢沒前途

台女星登陸發展：不當中國人 台灣年輕人賺不到錢沒前途
劉國梁16歲女兒成為留學圈焦點 連史丹福都搶著要她

劉國梁16歲女兒成為留學圈焦點 連史丹福都搶著要她