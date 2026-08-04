外國買家減少在美置產 中國人降至第3

外國人在美置產，加拿大已躍居第一，中國買家滑至第三。（路透）

外國買家持續撤離美國房市，2025年4月至2026年3月間購買量下降14%，創下「美國房地產 經紀人協會」(NAR)自2009年開始追蹤此數據以來的第二低。加拿大 買家占16%居冠，中國以11%居第三但花費最多，專家指出，外國買家僅占市場整體交易1.7%，影響有限。佛羅里達州 仍是外國人購屋的最熱門目的地，占20%。

新聞周刊(News Week)報導，報告指出，由於地緣政治不確定性、貿易緊張局勢與房產成本上升，國際買家對美國房市的需求正在降溫，愈來愈多的國際買家暫緩購屋計畫。外國買家減少雖能緩解美國買家的競爭壓力，但美國人自身需求因高房貸利率與可負擔性問題而萎縮，其影響遠大於外國買家的變化。

2025年4月至2026年3月，外國買家購買6萬7100棟房屋，占整體房屋銷量1.7%，較前一年同期下降14%。NAR經濟學家勞倫斯．尹(Lawrence Yun)表示，「外國購屋者活動的下降，反映了赴美國際遊客與觀光客人數的減少。即使過去一年美元略微走弱為外國人提供了更多購買力，也未能帶動更多購屋需求。」

外國購屋者購買的房屋價格比美國本地居民購買的房屋來得高，其中位數價格為46.5萬元，而美國人為41.36萬元，而且外國人購屋近半數(48%)採全現金交易，在整體市場中，全現金交易僅占28%。多數買家來自加拿大(16%，52億元)，其次是墨西哥(14%，50億元)、中國(11%，76億元)、印度(9%，37億元)與英國(4%，12億元)，中國從去年首位滑落至第三。

受外國人青睞的目的地集中在傳統上最受「雪鳥族」(snowbirds)避冬與外國投資客歡迎的地點，佛羅里達州以20%居冠，加州以19%緊隨其後，其次是德州、新澤西州與喬治亞州。

勞倫斯．尹表示，「與美國接壤的加拿大和墨西哥的外國買家購買了最多的房屋數量。來自中國、香港和台灣的華人花費最多，因為他們購買了價格更高的房屋，特別是在加州。佛州憑藉其海灘與宜人的冬季氣候，穩居外國買家最青睞的州份。」由於外國買家僅占美國整體房屋購買極小比率，對美國人的影響有限。

外國人在美置產，加拿大已躍居第一，中國買家滑至第三。（路透）