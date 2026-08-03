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報稅資料顯示 加州州長紐森年收入介於170萬-200萬元之間

記者胡玉立／即時報導
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加州民主黨州長紐森。（路透）
加州民主黨州長紐森。（路透）

加州民主黨州長紐森(Gavin Newsom)辦公室公布了他與妻子2022年至2024年之間的報稅紀錄，供媒體查閱。這多達700頁的報稅紀錄顯示，紐森夫婦那四年的年收入介於170萬元至200萬元之間，每年繳納聯邦和州稅約50萬元。

紐森即將卸任，正考慮是否參加2028年總統大選。他6月公開表示，他們夫婦正面臨司法部調查；紐森抨擊這些調查是出於政治動機。他的財務狀況也因此受到密切關注。

這是紐森自2022年以來首次公布報稅表。紐森辦公室這次沒有公布紐森夫婦2025年報稅資料，因為他們申請延期，訂10月完成申報。

已公開的報稅紀錄顯示，紐森2019年就任州長以來，收入一直相對穩定。2019年紐森夫婦申報的年收入為170萬元。唯獨2021年他們出售了位於馬林郡(Marin County)的一處房產，售價近600萬元，獲​​利約80萬元；他們那一年的收入為420萬元，繳納聯邦和州稅逾100萬元。他們2022年收入約為200萬元。

紐森擔任州長年薪近20萬元，大部分收入來自他就任時交由全權信託(blind trust)管理的酒莊和餐廳生意。由於報稅資料沒有列出每家企業名稱，無法得知哪些企業獲利或虧損。紐森擁有的企業PlumpJack集團(PlumpJack Group)旗下有一系列酒莊和餐廳，目前交由他妹妹和表妹經營。

紐森的妻子珍妮佛．紐森(Jennifer Siebel Newsom)是電影導演；她創辦的製片公司Girls Club Entertainment多年來持續虧損。該公司2011年製作紀錄片「被誤解的女性」(Miss Representation)，探討媒體對女性的貶損刻畫；公司另外還製作了兩部影片。

根據稅務申報文件，紐森夫婦每年為他們四個孩子的其中三個支付約1萬4000元至4萬4000元托兒費用。他們每年向慈善機構捐贈4萬元至6萬5000元，捐贈形式主要是現金。他們還向二手商店和非營利組織捐贈價值數千元衣物、玩具等物件；例如2022年，他們將一套義大利名牌亞曼尼(Armani)商務套裝捐給奧克蘭一家致力種族正義的組織，價值4萬5000元。

精華 FAQ

  • 紐森辦公室公布的是他與妻子2022年至2024年的報稅紀錄，供媒體查閱，但尚未公開2025年資料，因為夫妻倆申請延期申報，預計10月完成。

  • 文件顯示，紐森夫婦在這4年中的年收入介於170萬至200萬元之間，每年繳納聯邦與州稅約50萬元；其中2021年因售屋，收入一度升至420萬元。

  • 紐森州長薪資不到20萬元，大多收入來自酒莊與餐廳事業；他們每年也捐出4萬至6萬5000元給慈善機構，並捐贈衣物、玩具等物品。

紐森 加州 報稅

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