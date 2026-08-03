聯邦新規 跨境貨運墨國乘務員須懂英語

聯邦將發布新規，要求跨境貨運列車的墨西哥乘務員須具備一定英語能力。圖為跨境列車通過德州伊戈帕斯。(路透)

川普政府7月31日宣布擬議中的新規定，以確保跨境貨運列車的墨西哥 工作人員能夠理解重要的英語安全信息，同時保護美國鐵路工人免受外國勞工衝擊，兩大鐵路工會對此表示歡迎。

聯邦鐵路管理局(Federal Railroad Administration，FRA)在2025年12月表示，在檢查聯合太平洋鐵路公司(Union Pacific，UP)位於伊戈帕斯(Eagle Pass)的鐵路貨物集散場，以及中央太平洋鐵路公司(CPKC)位於拉雷多(Laredo) 的設施後，發現部分進入美國境內的墨西哥列車司機及員工無法看懂英語告示，當中涉及危險品信息，因此存在安全隱患。

FRA 當時敦促兩家鐵路公司重新審視其操作流程，確保墨西哥人員具備一定英語能力，且列車行駛進入美國境內不得超過10哩(16公里)，UP及CPKC均承諾確保遵守規定。

經過七個月後，FRA最新公布的擬議規則，要加強列車安全運營的認證標準，確保墨西哥列車司機的英語能力，以便他們能夠閱讀道路標誌及警告，並在事故發生後或接受檢查時與緊急人員溝通。

FRA強調「列車人員在危機情況下與調度員及應急人員溝通，是一項至關重要的安全職能」。

UP對此的回應是會繼續與聯邦夥伴合作，推進監管程序；至於CPKC及行業組織「美國鐵路協會」(Association of American Railroads)則表示，在研究有關規定期間拒絕任何置評。

火車司機和列車員兄弟會(Brotherhood of Locomotive Engineers and Trainmen Union)全國主席華萊士(Mark Wallace)， 多年來對鐵路公司使用墨西哥人員的做法表示擔憂，因為這涉及安全、保障及就業問題。

代表列車人員及其他鐵路工人的SMART-TD工會也表示，新規禁止列車人員在資格認證考試中，使用類似貨運列車巡航控制系統的裝置，這有助確保他們能夠安全駕駛列車。

工會的首席安全專家卡西蒂(Jared Cassity)說，「資格認證應代表實際能力，確保列車司機能夠安全駕駛列車，而不僅是證明能監督電腦運作。」

聯邦將發布新規，要求跨境貨運列車的墨西哥乘務員須具備一定英語能力。圖為跨境列車必經的德州伊戈帕斯鐵路橋。(美聯社)