聯邦新規 跨境貨運墨國乘務員須懂英語
川普政府7月31日宣布擬議中的新規定，以確保跨境貨運列車的墨西哥工作人員能夠理解重要的英語安全信息，同時保護美國鐵路工人免受外國勞工衝擊，兩大鐵路工會對此表示歡迎。
聯邦鐵路管理局(Federal Railroad Administration，FRA)在2025年12月表示，在檢查聯合太平洋鐵路公司(Union Pacific，UP)位於伊戈帕斯(Eagle Pass)的鐵路貨物集散場，以及中央太平洋鐵路公司(CPKC)位於拉雷多(Laredo) 的設施後，發現部分進入美國境內的墨西哥列車司機及員工無法看懂英語告示，當中涉及危險品信息，因此存在安全隱患。
FRA 當時敦促兩家鐵路公司重新審視其操作流程，確保墨西哥人員具備一定英語能力，且列車行駛進入美國境內不得超過10哩(16公里)，UP及CPKC均承諾確保遵守規定。
經過七個月後，FRA最新公布的擬議規則，要加強列車安全運營的認證標準，確保墨西哥列車司機的英語能力，以便他們能夠閱讀道路標誌及警告，並在事故發生後或接受檢查時與緊急人員溝通。
FRA強調「列車人員在危機情況下與調度員及應急人員溝通，是一項至關重要的安全職能」。
UP對此的回應是會繼續與聯邦夥伴合作，推進監管程序；至於CPKC及行業組織「美國鐵路協會」(Association of American Railroads)則表示，在研究有關規定期間拒絕任何置評。
火車司機和列車員兄弟會(Brotherhood of Locomotive Engineers and Trainmen Union)全國主席華萊士(Mark Wallace)， 多年來對鐵路公司使用墨西哥人員的做法表示擔憂，因為這涉及安全、保障及就業問題。
代表列車人員及其他鐵路工人的SMART-TD工會也表示，新規禁止列車人員在資格認證考試中，使用類似貨運列車巡航控制系統的裝置，這有助確保他們能夠安全駕駛列車。
工會的首席安全專家卡西蒂(Jared Cassity)說，「資格認證應代表實際能力，確保列車司機能夠安全駕駛列車，而不僅是證明能監督電腦運作。」
新規主要針對跨境貨運列車墨西哥人員看不懂英語安全資訊的問題，避免他們無法理解危險品告示、道路標誌與警告，進而在事故或檢查時影響應變。 FRA先前檢查UP與CPKC在美墨邊境的設施後，發現部分進入美國的墨西哥司機及員工無法理解英語告示，認為涉及危險品資訊，已構成安全隱患。 兩大鐵路工會普遍歡迎新規，認為英語能力與實際駕駛能力都應是資格認證的一部分，並支持禁止在認證考試中使用類似巡航控制的裝置。
精華 FAQ
新規主要針對跨境貨運列車墨西哥人員看不懂英語安全資訊的問題，避免他們無法理解危險品告示、道路標誌與警告，進而在事故或檢查時影響應變。
FRA先前檢查UP與CPKC在美墨邊境的設施後，發現部分進入美國的墨西哥司機及員工無法理解英語告示，認為涉及危險品資訊，已構成安全隱患。
兩大鐵路工會普遍歡迎新規，認為英語能力與實際駕駛能力都應是資格認證的一部分，並支持禁止在認證考試中使用類似巡航控制的裝置。
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