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野火擴散 華州斯波坎5000居民撤離

編譯中心／綜合報導
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華盛頓州東部爆發山林大火，威脅數千棟民居，圖為野火冒出的滾滾濃煙。(路透)
華盛頓州東部爆發山林大火，威脅數千棟民居，圖為野火冒出的滾滾濃煙。(路透)

受強風及高溫影響，一場名為「舊步道」(Old Trails)的野火2日在美國華盛頓州斯波坎(Spokane)迅速蔓延，火勢並越過斯波坎河(Spokane River)，當局稱，失控的野火已導致約5000戶居民撤離，約600棟房屋、商店和其他建築物被摧毀，多處重要設施也啟動疏散，約6萬人停電。華盛頓州長佛格森(Bob Ferguson)2日上午已宣布全州進入緊急狀態並實施禁燒令。

媒體報導，這場野火於2日中午左右爆發，最初在開闊地帶燃燒灌木及草地，隨即向北、向東蔓延，逼近住宅區。當地緊急應變官員隨即發布最高等級的第3級撤離令，呼籲居民「立即撤離，以免生命危險」。民眾紛紛駕車逃離家園，路面上排成長長車陣，從公路上即可見到橘紅色火舌竄出。

斯波坎位在華盛頓州東部，人口約23萬。華盛頓州林務官蓋斯勒(George Geissler)指出，舊步道大火延燒面積已達3000英畝，並直接威脅5000棟建築。

斯波坎市長布朗(Lisa Brown)表示，市內包括水資源回收設施、焚化發電廠及退伍軍人事務部醫院等多處重要設施均已緊急疏散。布朗強調，由於疏散範圍廣大，預計撤離人數還會增加。當地一所社區大學已設立臨時避難所供災民安置。

除了迫使居民撤離外，野火也衝擊當地基礎設施。根據華盛頓州緊急應變管理處官員麥克林(Stacey McClain)說法，負責華盛頓州東部供電的Avista電力公司回報，已有高達6萬名用戶無電可用。

官員指出，目前全州共有12起大型野火同時延燒，總燃燒面積超過20萬英畝，舊步道大火是斯波坎郡(Spokane County)多起野火之一。

此外，美國國家氣象局(National Weather Service)罕見對華盛頓州中部及東部發布「紅旗警告」(red-flag warning)，並特別標註為「極度危險狀態」(Particularly Dangerous Situation)，這是國家氣象局首次在華盛頓州發布這個等級的警示。

華盛頓州自然資源局說明，這項罕見警告意味著「新火勢可能迅速失控，強風與濃煙將限制空中救援，並使人力已嚴重吃緊的現場消防人員面臨極大危險」。

這場大火是美國西部數十起火災之一，令聯邦、州和地方機構的滅火能力捉襟見肘。目前斯波坎地區的火災尚未傳出人員傷亡。

華盛頓州東部爆發山林大火，威脅數千棟民居，圖為當地居民憂心忡忡的望著野火冒出的滾...
華盛頓州東部爆發山林大火，威脅數千棟民居，圖為當地居民憂心忡忡的望著野火冒出的滾滾濃煙。(路透)

華盛頓州東部爆發山林大火，威脅數千棟民居，圖為當地居民憂心忡忡的望著野火冒出的滾...
華盛頓州東部爆發山林大火，威脅數千棟民居，圖為當地居民憂心忡忡的望著野火冒出的滾滾濃煙。(路透)

精華 FAQ

  • 野火已迫使約5000戶居民撤離，約600棟房屋、商店和其他建築物被摧毀，並直接威脅約5000棟建築；同時約6萬人停電，災情持續擴大。

  • 因火勢在強風與高溫助長下迅速逼近住宅區，緊急應變官員發布第3級撤離令，要求居民立即撤離，以免生命危險，現場情勢極為緊迫。

  • 目前全州共有12起大型野火同步延燒，總燃燒面積超過20萬英畝，國家氣象局更首次在華州發布極度危險紅旗警告，讓滅火人力與空中救援都承受極大壓力。

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