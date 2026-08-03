歐記健保經費減 無保患者、拖欠帳單大增

調查發現，「可負擔健保法」擴大保費補助遭共和黨國會議員終止後，沒有醫療保險的病患人數大幅增加，無保民眾前往急診時卻無力支付帳單。示意圖。(路透)

據非營利醫療研究機構「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)調查，全美各地醫院通報表示，俗稱健保 " rel="154409">歐記健保 的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)擴大保費 補助遭共和黨國會議員終止後，沒有醫療保險的病患人數大幅增加，無保民眾前往急診就醫卻無力支付醫療帳單。

醫院與診所現在都發現失去歐記健保而淪為無保一族的病患越來越多。全國規模最大醫院系統與橫跨多州的大型營利連鎖醫院高層主管，紛紛對於無保患者出乎意料地急劇增加、無保患者就醫所衍生的相關成本感到憂心。

不少醫療主管說，醫院通報顯示醫療帳單積欠未繳的案例增加，醫療團隊如今變成經常以某種形式提供免費服務。

某些醫院系統發現，過去幾個月裡，許多患者放棄或延後非急需手術(elective surgeries)，例如人工膝關節置換。

某些狀況當中，無保患者增加幅度達到20%。知名醫院高層主管對於全國醫療系統損失以億計數的龐大收入感到不安。某些高層主管說，擁有醫療保險的民眾變少主要原因在於共和黨居多數的國會決定終止新冠疫情期間實施、讓許多民眾獲得保費補助福利的健保抵稅(tax credits)措施。

雖然今年參加歐記健保的絕大多數民眾仍享有聯邦保費補助，但條件已不如先前優厚。一般而言，2026年保費支出明顯增加，收入超過聯邦貧窮線四倍(個人年收入6萬2600元)的民眾不再符合補助資格。

根據政府最新數據，2026年初以來，歐記健保登記人數減少約300萬人，跌幅約13%。

「凱瑟家庭基金會」調查發現，許多歐記健保參加者說，正為每月保費開銷苦苦掙扎。

積欠醫療帳單則凸顯了許多家庭面臨的財務困難。非營利醫療機構SSM Health執行長蘿拉‧凱瑟爾(Laura Kaiser)說，某些患者完全繳不起醫療帳單。

她說：「我們正在壓垮那些努力想要付帳單的人，成本則由醫院吸收，但我們其實承受不起。」

紐約時報報導，目前約有3000萬美國成年人與兒童屬於無保一族(uninsured)；醫院為彌補虧損可能對擁有醫療保險的病患提高收費，包括參加雇主醫保計畫的民眾。