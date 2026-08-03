紅藍卡藥品補貼終止 2500萬老人明年起每月醫藥費遽增

由於聯邦補貼終結，紅藍卡計畫的2500萬老人，明年起每月醫藥費將增加。(路透)

川普政府本周決定終止一項過去兩年來協助老年人抵銷保費 的聯邦醫療保險 (Medicare，俗稱紅藍卡 )藥品補貼計畫。明年起，大約2500萬名曾受惠於這項暫時性處方藥補貼政策的長者，將面臨每月醫藥費用遽增處境。

美聯社報導，儘管聯邦官員堅稱此舉對紅藍卡受益人的經濟影響很小，但這項終止藥品補貼決定，可能會讓共和黨政府在關鍵期中選舉年面臨潛在政治後果；民眾可望在今年9月得知明年保費變化。

這項藥品補貼計畫最初是由拜登政府於2024年實施，旨在降低紅藍卡D部分計畫(Medicare Part D)的處方藥費用，以因應2022年「降低通膨法」(Inflation Reduction Act)對紅藍卡處方藥費用的影響。

聯邦醫療保險和醫療補助服務中心(CMS)主任奧茲(Mehmet Oz)29日表示，終止這項補貼計畫將阻止數十億元納稅人資金流入保險公司。據估計，2026年該計畫讓CMS耗資36億元。奧茲指出，該補貼政策終止後，大多數紅藍卡受益人每月保費漲幅不超過10元，部分受益人保費甚至比以前低。

但民主黨人猛烈抨擊CMS這項舉措，指這是川普政府連串攻擊平價醫療措施的一環。參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)在X平台發文寫道，「川普政府積極提高2500萬老年人的處方藥費用；冷酷無情又殘忍，完全是擅自作為。」

醫療保健研究非營利組織凱撒家庭基金會(KFF)表示，今年補貼政策實施，D部分計畫受益人平均每月支付36元處方藥保費。聯邦醫療保險支付諮詢委員會(MedPAC)數據顯示，這些補貼讓2026年平均保費減少16元。

KFF副總裁兼醫療保險政策項目主任庫班斯基(Juliette Cubanski)表示，藥費上漲對某些消費者來說可能微不足道，但若再加上食品雜貨、汽油和住房等領域物價上漲，有些消費者可能會吃不消；「對消費者來說，最重要的是一個月下來要多付多少錢，付完帳單以後還剩多少錢。」

CMS這次的決定並不會影響自付費用上限(out-of-pocket cap)；單獨擁有紅藍卡藥品保險的老年人，2026年全年處方藥支出金額上限為2100元，預計2027年將漲至2400元。

由於聯邦補貼終結，紅藍卡計畫的2500萬老人，明年起每月醫藥費將增加。(路透)