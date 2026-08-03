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紅藍卡藥品補貼終止 2500萬老人明年起每月醫藥費遽增

記者胡玉立／綜合報導
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由於聯邦補貼終結，紅藍卡計畫的2500萬老人，明年起每月醫藥費將增加。(路透)
由於聯邦補貼終結，紅藍卡計畫的2500萬老人，明年起每月醫藥費將增加。(路透)

川普政府本周決定終止一項過去兩年來協助老年人抵銷保費聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)藥品補貼計畫。明年起，大約2500萬名曾受惠於這項暫時性處方藥補貼政策的長者，將面臨每月醫藥費用遽增處境。

美聯社報導，儘管聯邦官員堅稱此舉對紅藍卡受益人的經濟影響很小，但這項終止藥品補貼決定，可能會讓共和黨政府在關鍵期中選舉年面臨潛在政治後果；民眾可望在今年9月得知明年保費變化。

這項藥品補貼計畫最初是由拜登政府於2024年實施，旨在降低紅藍卡D部分計畫(Medicare Part D)的處方藥費用，以因應2022年「降低通膨法」(Inflation Reduction Act)對紅藍卡處方藥費用的影響。

聯邦醫療保險和醫療補助服務中心(CMS)主任奧茲(Mehmet Oz)29日表示，終止這項補貼計畫將阻止數十億元納稅人資金流入保險公司。據估計，2026年該計畫讓CMS耗資36億元。奧茲指出，該補貼政策終止後，大多數紅藍卡受益人每月保費漲幅不超過10元，部分受益人保費甚至比以前低。

但民主黨人猛烈抨擊CMS這項舉措，指這是川普政府連串攻擊平價醫療措施的一環。參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)在X平台發文寫道，「川普政府積極提高2500萬老年人的處方藥費用；冷酷無情又殘忍，完全是擅自作為。」

醫療保健研究非營利組織凱撒家庭基金會(KFF)表示，今年補貼政策實施，D部分計畫受益人平均每月支付36元處方藥保費。聯邦醫療保險支付諮詢委員會(MedPAC)數據顯示，這些補貼讓2026年平均保費減少16元。

KFF副總裁兼醫療保險政策項目主任庫班斯基(Juliette Cubanski)表示，藥費上漲對某些消費者來說可能微不足道，但若再加上食品雜貨、汽油和住房等領域物價上漲，有些消費者可能會吃不消；「對消費者來說，最重要的是一個月下來要多付多少錢，付完帳單以後還剩多少錢。」

CMS這次的決定並不會影響自付費用上限(out-of-pocket cap)；單獨擁有紅藍卡藥品保險的老年人，2026年全年處方藥支出金額上限為2100元，預計2027年將漲至2400元。

由於聯邦補貼終結，紅藍卡計畫的2500萬老人，明年起每月醫藥費將增加。(路透)
由於聯邦補貼終結，紅藍卡計畫的2500萬老人，明年起每月醫藥費將增加。(路透)

精華 FAQ

  • 終止的是拜登政府於2024年推出的紅藍卡Part D處方藥暫時性補貼，原本用來協助老年人抵銷保費與藥費，受惠者約有2500萬人。

  • 明年起，曾受惠的長者每月醫藥費將遽增，CMS稱多數人保費漲幅不超過10元，但KFF指出平均補貼減少16元，對部分家庭仍有壓力。

  • CMS主張終止補貼可阻止數十億元流向保險公司，民主黨則批評此舉是川普政府攻擊平價醫療的一環，可能在期中選舉引發政治反彈。

紅藍卡 聯邦醫療保險 保費

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