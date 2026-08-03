周末票房／踢走奧德賽「蜘蛛人：重生日」登冠

湯姆霍蘭德主演的「蜘蛛人：重生日」首映周末北美地區賣座3.55億元，創票房次高歷史紀錄。(美聯社)

「蜘蛛人 ：重生日」(Spider-Man: Brand New Day)踢走「奧德賽」(The Odyssey)，創首映周末票房次高歷史紀錄。由索尼 (Sony)發行的這部超級英雄巨作，北美上映首周末以3億5500萬元榮登票房冠軍，僅次於2019年「復仇者聯盟 4：終局之戰」(Avengers: Endgame)的3億5700萬元，躍升北美影史票房開盤第二高電影。

「蜘蛛人：重生日」北美以外斬獲5億7200萬元，其中光是中國市場就貢獻1億2100萬元，帶動全球首周末總票房9億2700萬元，僅次「復仇者聯盟4：終局之戰」12億元。這部由湯姆霍蘭德(Tom Holland)主演的漫威電影宇宙(MCU)「蜘蛛人」第4部作品，由德斯汀丹尼爾克雷頓(Destin Daniel Cretton)執導，製作成本2億2500萬元。上映後口碑極佳，「爛番茄」(Rotten Tomatoes)影評人給90%新鮮度，觀眾給98%好評，CinemaScore也獲評A級。

由克里斯多福諾蘭(Christopher Nolan)執導的「奧德賽」，上映第3周以5100萬元下滑至第2位，北美累計票房達3億9550萬元，全球9億1140萬元。、「蜘蛛人」男女主角湯姆霍蘭德與千黛亞(Zendaya)也參與了「奧德賽」演出，索尼執行長湯姆羅斯曼(Tom Rothman)當初特別推遲「蜘蛛人」製作，好讓湯姆霍蘭德能順利完成「奧德賽」，如今2部大片同時發威，聯手推升北美破4億元，寫下影史單周最高票房紀錄。

漫威影業(Marvel Studios)總裁凱文費吉(Kevin Feige)與製片人艾米帕斯卡(Amy Pascal)盛讚「蜘蛛人」展現漫威角色的持久魅力。票房追蹤機構雷翠克(Rentrak)的市場趨勢部門主任德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)指出，這股雙雄觀影熱潮宛如「芭本海默」(Barbenheimer)現象重演，徹底打破近年票房沉悶的僵局，預估今夏將衝破40億元，全年更可望跨越100億元。