SpaceX線上會議 小股東關注太空計畫

太空科技公司SpaceX上市後，首場財報電話會議即將在4日舉行。(路透)

太空科技公司SpaceX 上市後，首場財報電話會議即將在4日舉行，儘管公司方鎖定會議重點在人工智慧(AI)與星鏈(Starlink)衛星領域的獲利，不過小股東對業績不感興趣，反而更關心太空計畫是否如期進行。

根據路透報導，SpaceX約三成IPO股份分配給散戶，是美國大型上市公司個人投資配售比例最高的股票，於是財報電話會議舉行前，效仿特斯拉(Tesla )成立線上平台，讓小股東提問執行者馬斯克(Elon Musk)，結果提問內容出乎外界預料。

截至7月31日下午，SpaceX旗下AI業務何時實現獲利的提問，僅排名第183，顯示股價上市後從IPO盤中高點下跌逾一半以來，SpaceX業務前景與財務狀況問題並不太受小股東關注，反倒更關心星艦載人著陸系統(Starship Human Landing System)，該系統專為國家航空暨太空總署(NASA)阿提米絲登月計畫(Artemis program)設計，目的是在明年將太空人 送上月球。

還有小股東想知道新的星艦何時開始在太空軌道補給燃料、何時回收助推器以及如何改進火箭外觀等各種問題，並透建議：「我們可以把火箭漆成粉紅色嗎？」另一位小股東則提議出售隔熱瓦冠名贊助權，把粉絲名字送至外太空。

還有散客投資人為SpaceX吉祥物、一款售價35元的柴犬毛絨玩具「小行星」(Asteroid)在教育、慈善和公益活動發揮更大作用也提出建議。

日前特斯拉公布業績後，馬斯克被許多小股東反覆追問是否會與SpaceX合併，其中部分提問獲得上百人按讚，不過相同話題在SpaceX聊天室幾乎無人問津，華爾街日報先前披露，特斯拉高層被告知可能要分割中國業務，要求他們為合併預作準備，不過已遭到馬斯克否認。

馬斯克曾經信誓旦旦宣稱，AI和機器人技術日新月異，最終可能創造一個物美價廉的新世界，金錢重要性將大不如前，讓多數小股東對SpaceX發展前景樂觀看待，不過仍有投資人提出質疑：「果真像馬斯克最近所說，10年後金錢不再重要的話，那麼大家為何還要買入更多股票、投入更多資金？」