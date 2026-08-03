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SpaceX線上會議 小股東關注太空計畫

編譯俞仲慈／綜合報導
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太空科技公司SpaceX上市後，首場財報電話會議即將在4日舉行。(路透)
太空科技公司SpaceX上市後，首場財報電話會議即將在4日舉行。(路透)

太空科技公司SpaceX上市後，首場財報電話會議即將在4日舉行，儘管公司方鎖定會議重點在人工智慧(AI)與星鏈(Starlink)衛星領域的獲利，不過小股東對業績不感興趣，反而更關心太空計畫是否如期進行。

根據路透報導，SpaceX約三成IPO股份分配給散戶，是美國大型上市公司個人投資配售比例最高的股票，於是財報電話會議舉行前，效仿特斯拉(Tesla)成立線上平台，讓小股東提問執行者馬斯克(Elon Musk)，結果提問內容出乎外界預料。

截至7月31日下午，SpaceX旗下AI業務何時實現獲利的提問，僅排名第183，顯示股價上市後從IPO盤中高點下跌逾一半以來，SpaceX業務前景與財務狀況問題並不太受小股東關注，反倒更關心星艦載人著陸系統(Starship Human Landing System)，該系統專為國家航空暨太空總署(NASA)阿提米絲登月計畫(Artemis program)設計，目的是在明年將太空人送上月球。

還有小股東想知道新的星艦何時開始在太空軌道補給燃料、何時回收助推器以及如何改進火箭外觀等各種問題，並透建議：「我們可以把火箭漆成粉紅色嗎？」另一位小股東則提議出售隔熱瓦冠名贊助權，把粉絲名字送至外太空。

還有散客投資人為SpaceX吉祥物、一款售價35元的柴犬毛絨玩具「小行星」(Asteroid)在教育、慈善和公益活動發揮更大作用也提出建議。

日前特斯拉公布業績後，馬斯克被許多小股東反覆追問是否會與SpaceX合併，其中部分提問獲得上百人按讚，不過相同話題在SpaceX聊天室幾乎無人問津，華爾街日報先前披露，特斯拉高層被告知可能要分割中國業務，要求他們為合併預作準備，不過已遭到馬斯克否認。

馬斯克曾經信誓旦旦宣稱，AI和機器人技術日新月異，最終可能創造一個物美價廉的新世界，金錢重要性將大不如前，讓多數小股東對SpaceX發展前景樂觀看待，不過仍有投資人提出質疑：「果真像馬斯克最近所說，10年後金錢不再重要的話，那麼大家為何還要買入更多股票、投入更多資金？」

精華 FAQ

  • 公司希望把焦點放在AI與星鏈的獲利前景，但散戶小股東更在意星艦載人著陸系統、登月時程與各項太空任務是否按計畫推進。

  • 他們關注新星艦何時在軌道補給燃料、何時回收助推器，以及火箭外觀如何改良，甚至有人提議把火箭漆成粉紅色或販售冠名權。

  • 散戶對SpaceX的業務與財務疑慮並不強，反而更受馬斯克的太空願景吸引，顯示他們對公司長期發展與登月計畫仍抱持樂觀。

SpaceX Tesla 太空人

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