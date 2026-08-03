機場、社區加強執法 ICE上月逮4.6萬人 川普2.0單月最多

ICE入夏以來在機場、移民登記處和社區加強執法，光是7月份就逮捕4萬6000人，創下川普二度執政以來單月最高紀錄。(美聯社)

移民暨海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE )入夏以來在機場、移民登記處和社區加強執法，光是7月分已逮捕4萬6000人，創下川普 2.0以來單月最高紀錄。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)取得ICE內部資料顯示，7月平均每天有1500人被移送ICE拘留所，包括由海關與邊境保護局(CBP)逮捕的非法移民 ，人數超過4萬6000人，超過6月的4萬3000人，創下川普2.0執政以來最高人數，而且截至8月1日止，ICE拘留所累計羈押6萬8000人，逼近今年元月逾7萬人歷史最高紀錄。

數據顯示，今年稍早，聯邦幹員在明尼蘇達州明尼亞波利斯(Minneapolis)執法擦槍走火，造成兩名美國公民蕾妮·古德(Renee Good)和普雷蒂(Alex Pretti)命喪街頭，引發朝野與輿論不滿，移民執法被迫降溫。

不過國土安全部(DHS)新任部長穆林(Markwayne Mullin)上個月在記者會公開宣示打擊非法移民決心，並強調：「我們比以往任何時候更加努力付出，因為我們賦予執法部門更大權力履行職責。」

然而新一輪執法再度引發爭議，ICE幹員在德州和緬因州攔截移民，射殺兩名移民，引發社區強烈抗議，迫使ICE暫停攔截車輛檢查，不過24小時候就被川普推翻；還有ICE便衣幹員在各地機場登機門和報到櫃檯逮捕民眾，引發旅客不滿，目擊者拍下逮捕過程並將影片上傳社群平台，證明運輸安全管理局(TSA)配合ICE執法，提供非公民旅客個資(包括身份失效等)，讓ICE幹員在機場執法暢行無阻。

此外，川普政府擴大逮捕與遣返對象，終止超過30萬海地移民臨時保護身分(TPS)，人權人士透露，俄亥俄州已有海地移民收到當地ICE辦公室報到通知書，引發社區移民恐慌。

DHS前移民官員布朗(Theresa Cardinal Brown)指出，儘管當前ICE擴大執法力道，不再像以往那般「咄咄逼人」，但「現任政府從未放棄大規模驅逐(移民)出境」的目標依然相當明確。