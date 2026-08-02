尼可拉斯凱吉主演「堅忍行動」映前被盜 Netflix遭求償1億

奧斯卡影帝尼可拉斯凱吉主演的二戰驚悚片「堅忍行動」，電影還沒上映就發生母帶拷貝失竊事件。(美聯社)

奧斯卡 影帝尼可拉斯凱吉 (Nicolas Cage)主演的真人真事改編二戰驚悚片「堅忍行動」(Fortitude)，電影還沒上映就發生母帶被盜事件，片商面臨盜版風險所造成的商業損失，將影音串流平台網飛(Netflix )告上法院，求償1億多元。

劇情改編自二次大戰期間的「堅忍行動」(Operation Fortitude)，拍攝期間長達七年，耗資約4500萬元。「堅忍行動」是盟軍的大規模欺敵戰術，旨在誤導納粹德國登陸地點不是在諾曼第，包括派出部隊虛晃一招，利用雙面間諜，透過無線電通訊散布假消息等等。

製片公司Op-Fortitude Ltd與製片人艾弗拉姆(Simon Afram)日前向加州聯邦地區法院提告，指控Netflix對於未加密的電影母帶拷貝保管不當而外洩，事件發生之後還企圖隱瞞安全漏洞。

片商與製片人在訴狀中說，這起事件傷害了新片做為首發上市電影(first-to-market)的專屬與發行價值，造成慘重財務損失，片商被迫在電影頒獎季節來臨時前暫停新片的宣傳與銷售工作。

訴狀指出，新片試映時獲觀眾評分「最棒前兩名影片」(top-two box)的滿意度達82%，估計電影推出後將創造至少1億1250萬元收入。

Netflix對福斯商業新聞網(FOX Business)發表聲明時否認有任何過錯。聲明中說，電影在交付時並沒有密碼保護或加密等業界標準防護措施。

聲明中說，原告利用這起事件「以惡意手段企圖向Netflix勒索錢財」。

爭議源於Netflix要求為新片舉行一場私人試映會。片商指控Netflix要求未加密的拷貝版以便簡化試映流程，Netflix則反駁表示，採取安全防護是業界標準作法，片商自願提供未加密版本。

未加密的「堅忍行動」數位母帶硬碟今年6月15日送到Netflix的好萊塢工作室，試映會在16日舉行。

訴狀指出，17日後片商多次要求取回硬碟卻遭到忽視或拖延。一名Netflix高層主管6月25日發送電郵給片商，告知「上周有人從我們辦公桌上偷走很多硬碟」。

訴狀指出，製作人向警方報案之後，Netflix拒絕配合洛杉磯警察局調查。