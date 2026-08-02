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共和黨眾議員米勒深陷家暴風波 民主黨拚翻轉俄亥俄

編譯彭馨儀／綜合報導
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共和黨聯邦眾議員米勒(右)2022年當選時，與當時的妻子艾米麗·莫雷諾共走華府。...
共和黨聯邦眾議員米勒(右)2022年當選時，與當時的妻子艾米麗·莫雷諾共走華府。現傳出家暴聞。(美聯社)

民主黨面對奪回眾院控制權的艱難戰局，在俄亥俄州東北部一個國會選區看到翻盤機會。現任共和黨聯邦眾議員米勒(Max Miller)因與前妻鬧出官司與家暴指控陷入風暴，令民主黨人認為有機可乘。

美聯社報導，米勒曾在川普第一任期擔任白宮顧問，兩年前在俄州第七國會選區以僅僅51%微弱得票率獲勝。如今，他與前妻艾米麗·莫雷諾(Emily Moreno)的官司持續升級。艾蜜莉是俄州共和黨聯邦參議員莫雷諾(Bernie Moreno)的女兒，她指控米勒婚內曾施暴與威脅；雜誌「瓊斯夫人」(Mother Jones)更爆料兩人的2歲女兒更曾因鎖骨骨折通報當局。此外，米勒前女友、前白宮新聞祕書葛里項(Stephanie Grisham)也在今年7月提告，指控米勒違反保密協議。

隨著指控愈演愈烈，民主黨過去一周密集施壓，除了呼籲米勒辭職，眾院民主黨婦女黨團(House Democratic Women's Caucus)也要求國會展開道德調查。「眾院多數政治行動委員會」(House Majority PAC)發言人沃恩克(CJ Warnke)強調，願意不惜一切代價奪回眾院。民主黨正評估加強挹注資源，支持民主黨候選人布萊恩(Brian Poindexter)。布萊恩已獲獨立參議員桑德斯(Bernie Sanders)背書，近來社群媒體關注度飆升。但資深共和黨顧問凱西(Terry Casey)分析，除非民主黨人肯投入至少200萬元打廣告，否則難以在多個媒體市場扭轉局勢。

面對民主黨猛烈攻勢，共和黨內部仍暫時力挺米勒，稱其為選區爭取不少政績，仍具勝算。不過，白宮與川普陣營核心幕僚正密切關注局勢發展。雖然更換候選人的最後期限逼近，但共和黨內尚無公開要求換人的聲音。俄州長狄懷恩(Mike DeWine)表示家暴指控極為嚴重，但米勒去留應交由選民決定。

米勒則全盤否認所有虐待指控，並已對艾米麗提起誹謗訴訟。然而，在選情吃緊的期中選舉，家暴醜聞已成為嚴重干擾，可能讓部分保守派或共和黨選民選擇棄權或轉向，為民主黨帶來翻盤的機會。

精華 FAQ

  • 米勒被前妻指控婚內施暴與威脅，前女友也提告稱他違反保密協議，相關爆料還牽涉女兒受傷通報。多項爭議疊加，使他成為選戰焦點。

  • 因米勒上次只以51%微弱優勢當選，如今又陷入家暴醜聞，可能動搖保守派支持。民主黨認為若加大媒體投放與組織動員，便有機會翻轉。

  • 共和黨內部暫時仍力挺米勒，認為他為選區爭取過政績，仍有勝算。白宮與川普陣營也在觀察，但尚未出現公開要求更換候選人的聲音。

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