紐時自由撰稿人揭海豹部隊機密任務 收司法部傳票

聯邦再向紐時供稿人發出傳票，要調查海豹部隊在北韓任務失敗這篇報導的消息來源。圖為兩名海豹部隊成員在塞浦路斯參加演習。(美聯社)

紐約時報自由撰稿人科爾(Matthew Cole)寫了一篇有關美國在北韓 的最高機密任務失敗之報導，去年9月刊出，今年便收到傳票 ，試圖強制他透露消息來源，顯示川普政府正加強管控政府機密外洩，並透過施壓記者揭露消息來源。

紐時報導，去年科爾與紐時記者菲利普斯(Dave Philipps)整理24名受訪者的說法、共同揭露2019年海豹突擊隊第六小隊(SEAL Team 6)一項機密任務的細節。報導指出海豹部隊於北韓沿岸附近安裝秘密竊聽裝置時，擊斃了二至三名手無寸鐵、疑似誤闖現場的北韓民眾。報導還指出，川普政府無論在行動前或行動後都未通知負責監督情報工作的國會議員，有違法之嫌。

科爾之後又在自己的Substack電子報中披露更多採訪細節，表示雖然他早在2023年就得知這項任務，但考量報導高度敏感，因此等了數個月才開始致電查證更多資訊。

知情人士表示，司法部 並未向菲利普斯發出傳票，不過今年2月聯邦調查局(FBI)探員曾前往科爾位於紐約的住處，送達由維吉尼亞州紐波特紐斯(Newport News)檢察官向大陪審團申請的傳票。調查人員要求科爾提出約兩年期間中與消息來源如何聯繫及談話內容，以查明是誰向他透露北韓行動的相關資訊。

在川普展開第二任期之前，聯邦政府極少對記者發出傳票，但現在司法部行動迅速，有時甚至在報導刊出幾天內就採取行動。如今年3月川普政府向華爾街日報記者索取資料，希望查出2月23日一篇報導的消息來源。該報導講述政府內部討論與伊朗開戰風險的情況。司法部也因有關美軍在委內瑞拉軍事行動的報導，向一名華郵記者發出傳票。7月初，川普政府又試圖查出紐時有關新空軍一號安全漏洞的報導消息來源，刊出兩天後便有FBI探員登門向3名記者送傳票，不過在法官施壓下已經撤回。

紐時目前正為科爾提供法律辯護，然而司法部迄今仍拒絕撤回傳票。科爾的律師歐尼爾(David A. O'Neil)聲明表示，科爾畢生致力於揭露政府不當行為，不會因恐嚇而停止，將捍衛新聞自由與美國憲法第一修正案。