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額頭雀斑別輕忽 德州26歲女拖3年確診黑色素瘤 最終癌逝

TVBS新聞網／編輯：謝景沛
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德州一名年輕女子輕忽臉上雀斑異狀，後來因黑色素瘤去世。示意圖。（圖／AI生成）
德州一名年輕女子輕忽臉上雀斑異狀，後來因黑色素瘤去世。示意圖。（圖／AI生成）

德州一名年僅26歲的年輕女子席耶拉（Alondra Sierra），日前因黑色素瘤（Melanoma）病逝。在她生命最後的歲月中，她透過社群平台發聲，希望用自己的親身悲劇警惕世人：「皮膚癌不在乎你有多年輕，早發現不只是重要，更是保命的關鍵。」

19歲額頭長出小雀斑 拖3年確診已是惡性腫瘤

根據紐約郵報指出，時間回到2019年，當時僅19歲的席耶拉注意到自己的額頭上長出了一顆小小的雀斑，隨時間推移，顏色逐漸由淺變深。由於當時正值青春年華，她壓根沒想過這會與「癌症」扯上關係，因此並未放在心上，更沒有尋求皮膚科醫師檢查。

直到3年後的2022年，那顆斑點迅速增大，她就醫後竟被確診為致命的「黑色素瘤」。黑色素瘤是皮膚癌中最危險的一種，不僅生長速度極快，還極易轉移至體內其他器官。在美國，黑色素瘤每年奪走超過8500條人命，更是30歲以下年輕女性最常見的癌症之一。

癌細胞擴散至頭骨、脊椎 抗癌4年仍不治病逝

確診後，席耶拉經歷了手術、免疫療法與放射線治療等各種療程，希望能遏止癌細胞蔓延。然而到了2024年，也就是她剛從大學畢業的那一年，噩耗再次傳來。癌細胞已大規模擴散至她的頭骨、盆骨、脊椎、肋骨、背部及胃部，進入黑色素瘤第四期。

儘管她強忍劇痛，甚至在今年3月坐著輪椅參加美國公民入籍宣誓，並於 6 月接受腦部放療，但最終仍無法戰勝病魔，不幸離世。席耶拉生前感嘆：「如果我當初只是每年定期找皮膚科醫師做皮膚檢查，我可能就不必經歷這麼多痛苦了。」

▲ 影片來源：Instagram＠alondrasierrat（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

遺言呼籲「檢查全身每一吋皮膚」 專家授ABCDE自檢口訣

在她生命的最後幾個月裡，席耶拉將宣導皮膚癌防治視為使命。她強調：「皮膚癌不在乎你有多年輕，不在乎你感覺多健康，它不會等待。請定期做全身皮膚檢查，不要讓你的故事變成我的故事。」

皮膚科醫師指出，早期發現黑色素瘤的存活率極高，大眾平時可透過「ABCDE自檢法」觀察身上的痣或斑點。A（Asymmetry）不對稱性、B（Border）邊緣不規則、C（Color）顏色不均勻、D（Diameter）直徑較大、E（Evolving）異常改變。

額頭雀斑別輕忽！美正妹拖3年確診黑色素瘤 26歲皮膚癌逝

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