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反駐軍華府遭國民兵上門施暴 退役女上尉求償300萬

編譯俞仲慈／綜合報導
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川普總統去年8月授權調派國民兵進駐華府，展開治安接管工作。圖為華府國民兵尚時正在...
川普總統去年8月授權調派國民兵進駐華府，展開治安接管工作。圖為華府國民兵尚時正在搬運物品。(美聯社)

一名曾在伊拉克服役並獲得銅星勳章和紫心勳章的退役女上尉，因為反對川普政府派兵進駐華府，遭到三名國民兵上門施暴，由於投訴無門，決定具狀控告並向國防部求償300萬元。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，退役陸軍上尉安娜·金恩(Anna King)7月28日狀告五角大廈，委任法律團隊強調，原告之所以成為攻擊目標，只是因為她「在自家窗戶張貼醒目標語，批評國民兵派駐華府。」

訴狀指出，今年5月8日晚間7時5分左右，44歲的金恩坐在位於華府西北區門口休息時，突然有三名國民兵上門，「既沒有搜查令，也沒有解釋拘留理由」，就逕自「走進大門並宣布要逮捕原告」，當時三位國民兵抓住金恩的胳膊和背部，把她推向水泥露台，其中兩人「用身體壓住她，並用塑料手銬將她的手腕反銬在背後，而且銬得異常緊實。」

原告除了向國防部索賠300萬元，並透過訴狀強調：「金恩女士反覆痛苦尖叫，但國民兵繼續按住她，沒有採取任何協助措施，一名國民兵用膝蓋頂住她背部，並往上拉她胳膊，加劇她的疼痛。」還有一名國民兵蹲在金恩身上，抓住她的手銬，讓她臉部貼著水泥地板動彈不得，時間持續約八分鐘。

當更多國民兵趕至現場後，金恩抱怨肩膀疼痛並要求鬆開手銬，卻無人理會，就連金恩質疑為何被拘留，現場也無人回應。

根據報導，事發當晚華府大都會警局一名警官向金恩鄰居透露，這位退役軍官是數日前襲擊國民兵的嫌犯之一，不過原告法律團隊強調，金恩從未涉及任何相關指控，警方說法「子虛烏有」。

不過金恩在訴狀中坦承自己公開批評國民兵進駐華府，並曾在自家窗戶張貼「占領：軍隊撤離」和「國民兵別再丟臉」等標語，認為國民兵施暴唯一原因，就是她批評國民兵派駐華府執法。

國防部已於7月稍早宣布，國民兵進駐華府直至2029年總統就職典禮日，至於金恩提告求償一事，五角大廈保持緘默，國防部官員表示：「根據長期以來政策，我們不對正在進行的訴訟發表評論。」

川普總統去年8月調派國民兵進駐華府，引起爭議。(美聯社)
川普總統去年8月調派國民兵進駐華府，引起爭議。(美聯社)

川普總統去年8月調派國民兵進駐華府，展開治安接管工作。圖為華府國民兵尚時正在搬運...
川普總統去年8月調派國民兵進駐華府，展開治安接管工作。圖為華府國民兵尚時正在搬運物品。(美聯社)

精華 FAQ

  • 她指控自己因在家張貼反駐軍標語，遭3名國民兵上門施暴與不當拘留，且投訴無門，因此以侵權理由向國防部求償300萬元。

  • 訴狀稱國民兵未持搜查令便進門逮人，將她推倒在水泥露台，以身體壓制、反銬雙手，還有人壓住其背部與手銬，持續約8分鐘。

  • 報導稱警方曾向鄰居表示金恩是先前襲擊國民兵的嫌犯之一，但其律師否認此說法；國防部則表示依政策不評論進行中的訴訟。

華府 國民兵 五角大廈

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