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4家庭控4社群平台 害子女成癮輕生

編譯周芳苑／綜合報導
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Meta、TikTok、Snapchat和YouTube等社媒平台被控內容會造成...
Meta、TikTok、Snapchat和YouTube等社媒平台被控內容會造成青少年上癮，導致自殺。(美聯社)

四名青少年分別於2024年7月至2025年9月間相繼自殺，四人分別居住在德州、北卡羅來納、明尼蘇達和田納西；他們的家人7月30日集體在德拉瓦州提告Meta、TikTok、Snapchat和YouTube，指控這些社群平台令人上癮以致於不斷加劇傷害，最終導致孩子們死亡。

近來全美各地對社群媒體巨頭提出一連串訴訟，都在指控網路平台具成癮性和危險性。

最近這起訴訟由「社群媒體受害者法律中心」(The Social Media Victims Law Center)代表四家庭提起。該中心創始律師伯格曼(Matthew Bergman)說，類似的訴訟早有先例，本案孩子們死亡格外引人注目；這些社媒管理層重複唱高調，卻繼續奪走孩子們的生命，在世界各地對兒童健康和安全構成急迫的危險。

訴狀稱，四名自殺身亡的青少年多年使用社群媒體而成癮，飽受嚴重睡眠不足、憂鬱、焦慮以及蒙生自殺念頭等傷害；這些受害者分別是13歲的卡斯特羅(Livi Castro)、14歲的凱勒赫(Riv Kelleher)、17歲錢伯斯(Nathaniel Chambers)、18歲的霍爾頓(Dawson Holden)。

訴狀指控。 Meta、YouTube等社媒公司早就知道其平台會對年輕用戶造成傷害。

科技監督計畫 (The Tech Oversight Project)執行董事霍沃思(Sacha Haworth)聲明稱，家長、倡議人士和舉報人持續與議員會面，但國會遲遲不行動，導致更多兒童喪生。

最近訴訟提起的兩年前，參議院通過「兒童網路安全法案」(Kids Online Safety Act)，該法案獲家長團體和兒童權益倡議組織支持，但眾議院始終未投票表決；參、眾院對於條款看法分歧。

沃思說，大型科技公司持續謊稱其產品安全，投入數億元進行虛假廣告、付費與知名教育機構聯手欺騙並進行政治遊說。

Meta、YouTube等四大公司面臨多起訴訟。

Meta本周在田納西州受審，州檢察長指控該公司蓄意將平台設計成令年輕人易上癮並且未警告危險，尤其是 Instagram；該公司另於2023 年遭四州控告，8 月將在加州奧克蘭市聯邦法院出庭。許多案件最終庭外和解。

Meta第二季法律支出高達24億元，利潤罕見的衰退14%。

精華 FAQ

  • 四個家庭在德拉瓦州提告Meta、TikTok、Snapchat與YouTube，指控這些平台以成癮性設計持續傷害青少年，最終導致他們的孩子相繼死亡。

  • 訴狀稱4名青少年長期使用社群媒體而成癮，出現嚴重睡眠不足、憂鬱、焦慮與自殺念頭，家屬認為平台的設計放大了這些風險。

  • 案件顯示社群平台訴訟不斷增加，但國會監管仍進展緩慢。雖然參議院已通過兒童網路安全法案，眾議院卻未表決，相關爭議持續延燒。

德州 社群媒體 TikTok

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