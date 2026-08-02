挺川家長施壓國會 強管科技巨頭推動兒童網路安全

「自由媽媽」2024年度大會上，「聯合創始人在當時在共和黨總統候選人川普面前發表講話。這些家長團體支持國會正在推動的「兒童線上安全法」。 (美聯社)

多個與川普 總統結盟的保守派家長團體，除了聯手支持國會正在推動的「兒童線上安全法」(Kids Online Safety Act， KOSA)之外，還積極向國會議員施壓，要求對科技巨頭施加更嚴格的限制。

政治網媒POLITICO報導，一封由家庭與科技研究所 (Institute for Families and Technology) 領頭，寫給聯邦參議員 的函件，獲得多個與「讓美國再次偉大」(MAGA)運動結盟的家長組織聯署。其中包括「自由媽媽」(Moms for Liberty)、路易斯安納家庭論壇(Louisiana Family Forum)、南達科他州家庭之聲(South Dakota Family Voice)以及保守基督教團體「家庭政策聯盟」(Family Policy Alliance)等。

它們要求參議院 商務委員會在即將審議KOSA前，先行制定強有力的、明確的「注意義務」(duty of care) 要求，以法律手段強制科技公司防止兒童受到傷害。

有關「注意義務」的要求一直成為KOSA立法的核心談判焦點，該條款將強制科技公司採取合理措施，防止及減輕其平台對未成年人造成的特定傷害，並賦予監管機構法律依據，追究未能履行責任的科技公司。

自2022年起，KOSA已四度提請參院，但眾院長期未能通過包含修訂KOSA後的「兒童互聯網與數位安全法案」(KIDS Act)。

POLITICO 報導，有關函件已送交參院商務委員會成員之一的德州共和黨籍國會參議員克魯茲 (Ted Cruz) 及華州民主黨籍國會參議員坎特威爾 (Maria Cantwell) ，要求制定具體標準，強制科技公司「真正與家長站在一起，而不是與家長對抗」。

克魯茲在參院辯論川普政府的「大而美法案」(One Big Beautiful Bill Act) 時，曾試圖附加一項為期十年的條款，限制各州制定自己的AI 法律，雖最終失敗，但他這個做法遭批評是削弱各州限制科技巨頭的能力。

家長組織在信中指出，「各州政府都與家長及兒童站在一起，你的委員會對此必須繼續努力，而不是破壞它」。

克魯茲與坎特威爾暫時未有對信件置評。