我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

足球／C羅要辦婚禮了？相戀10年喬治娜 唯一讓他想安定

豪華郵輪大戰科技大佬 7旬華婦贏得撲克比賽

導入月之暗面Kimi模型 外送平台DoorDash遭眾院調查

記者謝守真／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國知名外送平台DoorDash因在內部系統測試大陸人工智慧（AI）模型，遭美國...
美國知名外送平台DoorDash因在內部系統測試大陸人工智慧（AI）模型，遭美國眾院兩大委員會調查。(美聯社)

美國知名外送平台DoorDash因在內部系統測試中國人工智慧（AI）模型，遭美國眾院兩大委員會調查。據報，DoorDash已將中國AI新創公司月之暗面（Moonshot AI）旗下Kimi K2.6模型導入內部程式碼審查流程，用於處理部分較低階開發工作。美國國會議員則要求DoorDash說明使用中國開放權重模型的安全風險，以及相關模型測試與管理措施。

美國之音報導，美國聯邦眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）與眾院國土安全委員會主席加巴里諾（Andrew Garbarino）7月31日聯名致函DoorDash聯合創辦人兼執行長徐迅（Tony Xu），要求該公司說明是否整合中國開發的開放權重AI模型，以及相關安全措施。

兩名議員稱，此次調查旨在了解美國企業採用中國開放權重AI模型後可能產生的安全影響，並為未來制定聯邦政策建立事實基礎。他們指，美國企業可能因成本較低、性能具競爭力，以及降低對少數專有模型供應商依賴等因素，評估採用中國開發的開放權重模型，但商業考量不能取代高風險應用下的安全防護措施。

信中說，開放權重模型可被公開下載、修改及重新部署，雖有助降低開發成本與促進創新，但也可能被惡意行為者利用，包括植入惡意程式碼、發動網路攻擊或繞過安全限制。

信中要求DoorDash於8月14日前提交人工智慧策略，包括使用中國AI模型清單、安全測試結果、風險評估、內部決策文件、使用成本及替代方案等資料，並說明模型訓練、微調與部署過程中，是否向模型開發者提供美國用戶資料、商業資訊或其他敏感資料。同時，要求相關主管於8月21日前赴國會作現場說明。

信中直言，即便中國開源模型「更便宜、更高效」，也不能免除風險管控義務。批評人士擔憂中國AI模型可能存在「後門」或「潛伏代理」，但迄今無公開證據顯示此類風險普遍存在。

快科技提到，事件起因於DoorDash聯合創辦人Andy Fang於7月初在社群平台X透露，公司已將月之暗面的Kimi K2.6模型接入內部程式碼審查流程，僅在高難度任務中保留使用美國AI模型。Andy Fang稱，該組合方案成本更低，整體表現優於僅使用美國AI模型的方案。

DoorDash AI研究實驗室此前在X平台指，Kimi K2.6與美國AI公司Anthropic旗下Fable 5模型搭配使用，以較低成本優於此前採用的模型。

美國國會近來持續關注中國AI企業發展。美國川普政府官員此前曾指控月之暗面透過「模型蒸餾」方式取得美國AI模型能力，協助開發Kimi K3系統；月之暗面則否認相關指控，表示技術進步來自主動創新。

精華 FAQ

  • 因為DoorDash被揭露在內部程式碼審查流程中導入中國月之暗面的Kimi模型，並用於部分較低階開發工作。美國國會因此關切其安全風險、資料管理與是否影響關鍵系統。

  • 議員要求DoorDash在8月14日前提交AI策略、使用中國模型清單、安全測試與風險評估、內部決策文件、成本與替代方案，並說明是否向模型開發者提供美國用戶資料或商業資訊。

  • 主要疑慮包括模型可能被惡意修改後植入後門、協助網路攻擊或繞過安全限制，也擔心企業在訓練、微調與部署過程中，可能意外暴露敏感資料給模型開發者。

眾院 DoorDash

上一則

美供水系統頻傳網攻 明尼蘇達之後 密西根也舉報

下一則

SpaceX廢棄火箭估3天後以7倍音速撞上月球 美東這時間看得到

延伸閱讀

月之暗面Kimi K3全面開源 推動生態系布局

月之暗面Kimi K3全面開源 推動生態系布局
Kimi K3來襲 黃仁勳、查克柏格急喊話：美勿封殺開放權重AI模型

Kimi K3來襲 黃仁勳、查克柏格急喊話：美勿封殺開放權重AI模型
月之暗面Kimi K3開源 30分鐘登美AI平台趨勢榜 華為、阿里宣布接入

月之暗面Kimi K3開源 30分鐘登美AI平台趨勢榜 華為、阿里宣布接入
OpenAI旗下模型大降價 最高砍80%

OpenAI旗下模型大降價 最高砍80%

熱門新聞

網友歸納出「在美國混得好」的人普遍具備5項共同特質，包括能自在切換中西文化等等。圖為每年7月洛杉磯蓮花節(Lotus Festival)在回聲公園(Echo Park)登場，透過音樂舞蹈和美食工藝，展現亞太社區文化。攝於2025年。(路透資料照)

在美國過得好的華人共通點 在地人列5大特質

2026-07-25 19:55
ADU附屬住宅示意圖。（美聯社）

自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得

2026-07-27 13:40
110多萬名60歲以上原本已經要退休，結果卻全職擔任育兒角色的祖父母。示意圖（美聯社）

誰說他們不用帶孫？110萬美國老人想退休 卻變全職育兒

2026-07-28 12:24
一支智慧型手機螢幕顯示注重隱私與安全的行動作業系統「GrapheneOS」標誌。(路透)

海關查手機前刪光資料 美國公民這樣做犯法嗎？

2026-07-29 11:31
科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手。圖為谷歌公司（美聯社）

科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手

2026-07-27 11:33
網友熱議「美國哪個州幸福感最強」，從加州、佛羅里達州、華盛頓州，到科羅拉多州、馬里蘭州、北卡羅來納州等地都有人推薦。圖為加州洛杉磯回聲公園。(路透)

美國哪一州最有幸福感？加州不是唯一答案 華人答案很現實

2026-07-26 19:55

超人氣

更多 >
蔡崇信結束30年婚姻 前妻吳明華是何人？

蔡崇信結束30年婚姻 前妻吳明華是何人？
婚禮變危機… 24歲矽谷股神 高槓桿借款押AI一夕翻車慘賠

婚禮變危機… 24歲矽谷股神 高槓桿借款押AI一夕翻車慘賠
住進美國才知道 華人曝5大文化衝擊：便利沒了 卻換到其他

住進美國才知道 華人曝5大文化衝擊：便利沒了 卻換到其他
美簽證新規將上路 適用50國 最高要繳2萬美元保證金

美簽證新規將上路 適用50國 最高要繳2萬美元保證金
林心如、霍建華結婚10周年放閃 剪影照洩老夫老妻心聲

林心如、霍建華結婚10周年放閃 剪影照洩老夫老妻心聲