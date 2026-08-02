「勇闖世界14高峰」主角命喪巴基斯坦雪崩 10人探險隊全罹難

「勇闖世界14高峰」紀錄片主人翁普爾加，證實命喪巴基斯坦雪崩。圖為他2021年留影。(路透)

尼泊爾裔英國籍知名登山家普爾加(Nirmal Purja)率領十人組成的國際探險隊，在巴基斯坦 遭遇雪崩後失聯。登山公司2日在社群媒體 發文證實，普爾加在雪崩事故中喪生。

普爾加的登山公司「精英探險隊」(Elite Expeditions)表示：「我們懷著深切悲痛與無比心碎的心情證實，普爾加在布洛德峰(Broad Peak)雪崩後不幸喪生。我們也獲悉，探險隊其他成員也不幸罹難。」

普爾加曾在英國特種部隊服役，2019年4月至10月期間，他在六個月又六天內，完成攀登14座「8000公尺高峰」(海拔超過8000公尺山峰)的壯舉，於當時締造世界紀錄。

這項壯舉後被拍成Netflix紀錄片「勇闖世界14高峰：挑戰不可能」(14 Peaks: Nothing Is Impossible)，於2021年上架後，普爾加在國際間聲名大噪。

普爾加是率領國際登山探險隊，攀登海拔超過8000公尺的巴基斯坦布洛德峰時，7月30日遭遇雪崩後失聯。

除了普爾加，這支國際登山探險隊還包括五名尼泊爾人、一名巴基斯坦人、一名阿曼人、一名美國人及一名中國籍登山客。

43歲的普爾加日前在社群平台X上發文表示，他即將成為史上首位無氧兩度攀登全部14座「超級高峰」的人。他寫道：「布洛德峰，我只求能平安上山、平安下山。」

尼泊爾總理夏哈(Balendra Shah)在社群媒體發表聲明指出，他對普爾加及其他登山客在巴基斯坦雪崩事故中罹難一事表達哀悼。

夏哈表示：「罹難登山客的人生旅程…雖已告終，但他們展現的勇氣、奉獻精神與貢獻所寫下的歷史，將永遠鼓舞世人。」