「勇闖世界14高峰」主角命喪巴基斯坦雪崩 10人探險隊全罹難
尼泊爾裔英國籍知名登山家普爾加(Nirmal Purja)率領十人組成的國際探險隊，在巴基斯坦遭遇雪崩後失聯。登山公司2日在社群媒體發文證實，普爾加在雪崩事故中喪生。
普爾加的登山公司「精英探險隊」(Elite Expeditions)表示：「我們懷著深切悲痛與無比心碎的心情證實，普爾加在布洛德峰(Broad Peak)雪崩後不幸喪生。我們也獲悉，探險隊其他成員也不幸罹難。」
普爾加曾在英國特種部隊服役，2019年4月至10月期間，他在六個月又六天內，完成攀登14座「8000公尺高峰」(海拔超過8000公尺山峰)的壯舉，於當時締造世界紀錄。
這項壯舉後被拍成Netflix紀錄片「勇闖世界14高峰：挑戰不可能」(14 Peaks: Nothing Is Impossible)，於2021年上架後，普爾加在國際間聲名大噪。
普爾加是率領國際登山探險隊，攀登海拔超過8000公尺的巴基斯坦布洛德峰時，7月30日遭遇雪崩後失聯。
除了普爾加，這支國際登山探險隊還包括五名尼泊爾人、一名巴基斯坦人、一名阿曼人、一名美國人及一名中國籍登山客。
43歲的普爾加日前在社群平台X上發文表示，他即將成為史上首位無氧兩度攀登全部14座「超級高峰」的人。他寫道：「布洛德峰，我只求能平安上山、平安下山。」
尼泊爾總理夏哈(Balendra Shah)在社群媒體發表聲明指出，他對普爾加及其他登山客在巴基斯坦雪崩事故中罹難一事表達哀悼。
夏哈表示：「罹難登山客的人生旅程…雖已告終，但他們展現的勇氣、奉獻精神與貢獻所寫下的歷史，將永遠鼓舞世人。」
普爾加率領的國際登山探險隊是在巴基斯坦的布洛德峰遭遇雪崩後失聯，事故發生於7月30日，之後登山公司再度證實他與隊員皆已罹難。 除普爾加外，隊伍還包括5名尼泊爾人、1名巴基斯坦人、1名阿曼人、1名美國人及1名中國籍登山客，總計10人，最後傳出全員遇難。 普爾加曾在2019年4月至10月間，以6個月又6天完成14座海拔超過8000公尺高峰，創下世界紀錄，後來也被拍成Netflix紀錄片廣為人知。
精華 FAQ
普爾加率領的國際登山探險隊是在巴基斯坦的布洛德峰遭遇雪崩後失聯，事故發生於7月30日，之後登山公司再度證實他與隊員皆已罹難。
除普爾加外，隊伍還包括5名尼泊爾人、1名巴基斯坦人、1名阿曼人、1名美國人及1名中國籍登山客，總計10人，最後傳出全員遇難。
普爾加曾在2019年4月至10月間，以6個月又6天完成14座海拔超過8000公尺高峰，創下世界紀錄，後來也被拍成Netflix紀錄片廣為人知。
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