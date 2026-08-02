我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「奧德賽」在地篇 希臘人怎麼看外國人演希臘英雄

「奧德賽」選角篇 選非裔演海倫 為何惹爭議？

SpaceX、特斯拉股價暴跌 馬斯克財富1個月內腰斬

編譯黃淑玲／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
馬斯克現在身價已跌回SpaceX上市之前。(美聯社)
馬斯克現在身價已跌回SpaceX上市之前。(美聯社)

星艦(Starship)近日成功升空、完成試飛任務，卻沒能幫忙阻止老闆馬斯克的財富從高空落回地面。科技富豪馬斯克的財富大幅縮水，根據彭博億萬富豪排行榜，他現在身價已經比旗下太空公司SpaceX上市前還要低。

彭博億萬富豪指數顯示，截至美股7月31日收盤，馬斯克的財富淨值為6836億美元。從最近的6月16日高峰1.33兆元，才一個多月，就蒸發了6000多億元。減少金額之龐大，超過彭博億萬富豪排行榜中除了馬斯克自己，所有其他富豪的個別身價。

不過，少了6000多億美元，馬斯克目前仍是榜上第一大富豪。Google共同創辦人佩吉(Larry Page)以3048億美元排第二；亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)2900億美元居第三。

SpaceX股價6月12日創下最高收盤價201.80元，之後跌勢不止，7月31日報史上最低收盤價108.37元，累計跌幅46%。本月開始，首批早期投資人和內部員工可解鎖賣股，估計最多有9.115億股的SpaceX股票可以售出，將為SpaceX股價帶來更多下跌壓力。

今年6月12日，SpaceX首次公開發行，圖為馬斯克當天在現場的畫面。他現在的身...
今年6月12日，SpaceX首次公開發行，圖為馬斯克當天在現場的畫面。他現在的身價已跌回SpaceX上市之前。(路透)

下周SpaceX將發布上市後第一份財報。根據S3 Partners的資料，截至7月29日，SpaceX的放空股數已增至2.193億股，遠高於6月16日的2330萬股，相當於其公開流通股票的逾三分之一。

另一個讓馬斯克身價大跌的原因是特斯拉(Tesla)。特斯拉股價自7月22日公布財報以來，跌掉17%；自去年12月的最近高峰計算，則是下挫了36%。財報說明會上，公司表示上季資本支出達58億美元，以致於雖然營收增加且交車量優於預期，公司卻是兩年內首見現金流轉負。

馬斯克形容今年會是「龐大資本支出的一年」；特斯拉預估全年資本支出將超過250億美元。公司近期計畫推出的新產品包括人形機器人Optimus、自駕計程車Cybercab等。

精華 FAQ

  • 根據彭博億萬富豪指數，截至7月31日馬斯克淨值為6836億美元，較6月16日高峰1.33兆美元大減6000多億美元，等於在短短1個多月內幾乎腰斬。

  • SpaceX股價自6月12日高點201.80元跌至7月31日的108.37元，跌幅達46%。加上早期投資人與內部員工可開始解鎖賣股，市場估計最多有9.115億股可售，賣壓明顯升高。

  • 特斯拉自7月22日公布財報後股價跌17%，從去年12月高峰累計下挫36%。雖然營收與交車量優於預期，但資本支出達58億美元，導致兩年來首見現金流轉負，進一步拖累馬斯克財富。

SpaceX 馬斯克 特斯拉

上一則

「勇闖世界14高峰」主角命喪巴基斯坦雪崩 10人探險隊全罹難

下一則

紐時自由撰稿人揭海豹部隊機密任務 收司法部傳票

延伸閱讀

特斯拉單日狂瀉15%空頭爽賺43億 馬斯克燒錢讓華爾街頻問：何時變現？

特斯拉單日狂瀉15%空頭爽賺43億 馬斯克燒錢讓華爾街頻問：何時變現？
特斯拉擴大投資 衝機器人、自駕車

特斯拉擴大投資 衝機器人、自駕車
6國會議員或家屬在SpaceX IPO後買進股票 引發爭議

6國會議員或家屬在SpaceX IPO後買進股票 引發爭議
只花38天 那斯達克100跌到逼近修正、SpaceX蒸發1/5市值

只花38天 那斯達克100跌到逼近修正、SpaceX蒸發1/5市值

熱門新聞

網友歸納出「在美國混得好」的人普遍具備5項共同特質，包括能自在切換中西文化等等。圖為每年7月洛杉磯蓮花節(Lotus Festival)在回聲公園(Echo Park)登場，透過音樂舞蹈和美食工藝，展現亞太社區文化。攝於2025年。(路透資料照)

在美國過得好的華人共通點 在地人列5大特質

2026-07-25 19:55
ADU附屬住宅示意圖。（美聯社）

自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得

2026-07-27 13:40
110多萬名60歲以上原本已經要退休，結果卻全職擔任育兒角色的祖父母。示意圖（美聯社）

誰說他們不用帶孫？110萬美國老人想退休 卻變全職育兒

2026-07-28 12:24
一支智慧型手機螢幕顯示注重隱私與安全的行動作業系統「GrapheneOS」標誌。(路透)

海關查手機前刪光資料 美國公民這樣做犯法嗎？

2026-07-29 11:31
科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手。圖為谷歌公司（美聯社）

科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手

2026-07-27 11:33
網友熱議「美國哪個州幸福感最強」，從加州、佛羅里達州、華盛頓州，到科羅拉多州、馬里蘭州、北卡羅來納州等地都有人推薦。圖為加州洛杉磯回聲公園。(路透)

美國哪一州最有幸福感？加州不是唯一答案 華人答案很現實

2026-07-26 19:55

超人氣

更多 >
住進美國才知道 華人曝5大文化衝擊：便利沒了 卻換到其他

住進美國才知道 華人曝5大文化衝擊：便利沒了 卻換到其他
林心如、霍建華結婚10周年放閃 剪影照洩老夫老妻心聲

林心如、霍建華結婚10周年放閃 剪影照洩老夫老妻心聲
蔡崇信結束30年婚姻 前妻吳明華是何人？

蔡崇信結束30年婚姻 前妻吳明華是何人？
婚禮變危機… 24歲矽谷股神 高槓桿借款押AI一夕翻車慘賠

婚禮變危機… 24歲矽谷股神 高槓桿借款押AI一夕翻車慘賠
美簽證新規將上路 適用50國 最高要繳2萬美元保證金

美簽證新規將上路 適用50國 最高要繳2萬美元保證金