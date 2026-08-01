SpaceX廢棄火箭估3天後以7倍音速撞上月球 美東這時間看得到

2025年1月15日，一枚SpaceX獵鷹9號火箭從佛州甘迺迪太空中心發射升空，其中一枚廢棄火箭殘骸，估5日會撞擊月球。(美聯社)

太空探索技術公司 SpaceX 一枚廢棄火箭殘骸正以高速衝向月球，預測將於5日正面撞擊月球表面，並砸出一個大坑洞，科學家及天文愛好者正期待觀測此一罕見景象，但又擔心愈來愈嚴重的太空垃圾威脅。

美聯社報導，這枚火箭殘骸是SpaceX一年前發射的火箭末段，它脫離道後逐漸墜落向月球。太空追蹤專家格雷(Bill Gray)預測，它將於美東時間5日凌晨大約2時34分直接撞擊月球表面，預計殘擊時的終端速度將高達每小時5400哩(約8700公里)，相當於音速的七倍；撞擊能量相當於3噸黃色炸藥(TNT)，預計砸出一個直徑約27米、深近5米的隕石坑。撞擊點將在月球正面西側邊緣的愛因斯坦環形山(Einstein Crater)附近。

雖然這次撞擊對地球的影響不大，科學家並不感到擔憂，但卻凸顯太空垃圾帶來的威脅日趨嚴重。格雷直言，太空軌道正變得「愈來愈擁擠」，認為有必要加強監測太空垃圾及管理飛行軌道。

預料火箭殘骸撞擊時會激起大量塵土與碎屑，科學家及天文愛好者正等待觀測。由於撞擊是在美國東部凌晨，因此是最佳的觀測時間。

洛斯阿拉莫斯國家實驗室(Los Alamos National Laboratory) 天文專家費爾南多(Benjamin Fernando) 說，撞擊閃光持續時間不到1秒，可能太暗而無法用肉眼觀測到，但噴射出的物質流可能會延伸到太空數哩，能夠透過望遠鏡中持續觀測數十分鐘，業餘愛好者都能觀測到。

這枚SpaceX火箭是在2025年1月15日從佛州甘迺迪太空中心發射的獵鷹9號火箭(Falcon 9)，將兩艘私人月球登陸探測器送上月球表面。獵鷹9號箭身共有兩段推進器，第一段推進器在燃料燒進候，會以垂直降落方式返回地球；而末段推進器長約40呎，重約1萬磅，將墜落月球。SpaceX從未想過如何處理第二段火箭殘骸，太空專家指出，如果將末段火箭殘骸推入繞太陽的軌道，就可避免撞擊月球。

今次是已知的第二次火箭殘骸撞擊月球事件。 2022年，中國一枚火箭殘骸撞上月球背面，造成兩個坑洞。